Majo Riera, la mamá de Lali Esposito, anunció su nuevo proyecto en televisión: de qué se trata y fecha de estreno

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, está lista para asumir un nuevo desafío profesional. Después de años acompañando a su hija en su carrera artística, ahora será la conductora de Bien de familia, un nuevo ciclo de entrevistas que buscará conocer las historias de las mujeres que estuvieron detrás de algunos de los grandes nombres de la música argentina.

Lali Espósito y Majo Riera

De qué trata y cuándo se estrena Bien de familia, el nuevo proyecto de Majo Riera

El programa llegará a Flow el próximo 27 de agosto y tendrá como protagonistas a las madres de artistas como Duki, Emilia Mernes, Milo J y Nicki Nicole. También participará Marlene, esposa de Ricardo Montaner y madre de Evaluna, Mau y Ricky.

La propuesta surgió, justamente, a partir de la propia experiencia de la productora audiovisual. Durante los últimos 20 años, acompañó a la ex Casi Ángeles en diferentes momentos de su carrera y conoció desde adentro el esfuerzo y el trabajo que existe detrás de una artista que alcanza la popularidad.

Lali Espósito y Majo Riera

“Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera”, contó Majo al presentar el proyecto. En el adelanto de Bien de familia, además, explicó qué la llevó a interesarse por las historias de otras madres: “Un día alguien me dijo: ‘Dejá que te vea el seguidor’. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo”.

A partir de esa reflexión, la mamá de Lali Espósito decidió salir en busca de otras mujeres que atravesaron experiencias similares. “Detrás de cada artista, encontré equipos de trabajo, de manos que sostienen y abrazan”, expresó.

Qué rol tendrá Lali Espósito en el programa de su mamá

El ciclo también tendrá una participación muy especial: Lali Espósito será una de las entrevistadas de su mamá. En el adelanto, la cantante aparece con su habitual sentido del humor y le dedica unas palabras a Majo: “Ves que sos buena madre. Cerrame con esto”.

La relación entre ambas también está atravesada por una extensa historia profesional. Majo acompañó a Lali desde sus primeros pasos como solista y estuvo involucrada en la realización de su primer videoclip, A bailar. Con el tiempo, esa experiencia la llevó incluso a desarrollar sus propios proyectos vinculados a la industria musical.

Ahora, con Bien de familia, Majo Riera ocupará por primera vez el centro de la escena para contar las historias de quienes suelen permanecer detrás de las cámaras. El ciclo se estrenará el 27 de agosto por Flow y buscará mostrar una faceta más íntima y familiar de los artistas argentinos.