Es la hermana de Lali Espósito, trabaja en el mundo del espectáculo y se ganó su lugar en LUZU: quién es Anita

Lali Espósito es una de las máximas estrellas del pop y de la actuación en la Argentina, conquistando escenarios internacionales con su música y carisma. Sin embargo, detrás de ese brillo arrollador se encuentra una pieza fundamental en su historia: su hermana mayor, Anita Espósito . Durante los primeros años de la vertiginosa carrera de la cantante, Anita desempeñó un rol crucial cuidando su imagen, coordinando vestuarios y brindando ese sostén familiar invisible pero vital que ayudó a moldear el fenómeno que Lali es hoy.

El mundo del espectáculo siempre conoció su talento técnico en el área de estilismo y producción, pero el tiempo le tenía deparado un cambio de escenario. Con los años, ella decidió salir de detrás de las bambalinas para construir su propio camino en los medios digitales, consolidando un perfil público reconocido y auténtico que brilla con luz propia.

Ana Laura Espósito

¿Quién es Anita Espósito, la hermana de Lali Espósito?

Nacida el 29 de agosto de 1986 en Buenos Aires , Ana Laura Espósito descubrió desde muy joven su verdadera vocación. Su primer acercamiento formal al arte del maquillaje y el peinado se dio de forma natural, lo que la impulsó a formarse profesionalmente en el área del estilismo. Con los años, consolidó una sólida carrera en la que trabajó no solo codo a codo con su hermana, Lali Espósito, sino también en las giras de grandes figuras de la música como Abel Pintos. El backstage fue su hogar laboral por más de dos décadas, logrando un enorme respeto dentro del ambiente técnico y artístico.

El gran giro en su vida pública comenzó cuando empezó a utilizar las redes sociales con mayor frecuencia. Su frescura, sentido del humor y carisma innato llamaron la atención de miles de usuarios, transformándola rápidamente en una influencer destacada en plataformas como Instagram, donde acumula más de 400 mil seguidores. Su capacidad para conectar con el público desde la autenticidad llamó la atención de Nicolás Occhiato, quien la convocó para dar el salto definitivo al universo del streaming.

Así fue como se incorporó formalmente a LUZU TV, convirtiéndose en una de las conductoras principales de Patria y Familia. Allí logró ganarse un lugar de absoluto privilegio y el cariño de una audiencia que la acompaña fielmente en cada transmisión. Actualmente, su presente laboral es tan versátil como exitoso. Además de liderar las tardes de streaming, Anita expandió sus horizontes hacia la actuación participando como invitada en Sex, viví tu experiencia, dirigida por José María Muscari. Esta combinación entre su rol en la comunicación digital, sus compromisos teatrales y otros proyectos de estilismo independientes demuestran que es una artista multifacética.

Es la hermana de Lali Espósito, trabaja en el mundo del espectáculo y se ganó su lugar en LUZU: quién es Anita

La familia de Anita Espósito

El núcleo íntimo de Anita Espósito está profundamente marcado por la lealtad, el amor incondicional y una complicidad inquebrantable que trasciende lo profesional. Su madre, Majo Riera, es sin duda el pilar fundamental y el gran ejemplo de resiliencia de la casa. Desde siempre, le transmitió a sus hijos la fuerza necesaria para reinventarse ante cualquier adversidad. En el plano fraternal, Anita mantiene un vínculo idéntico con sus dos hermanos menores: Lali Espósito y Patricio "Pato" Espósito". Los tres crecieron compartiendo pasiones y dinámicas tan unidas que ellos mismos se definen no solo como hermanos, sino como mejores amigos de toda la vida.

La maternidad ocupa el centro absoluto de su universo emocional gracias a su hijo, Santino. El adolescente de 14 años es su gran orgullo, y con él comparte una crianza basada en la total honestidad, la libertad responsable y las risas cotidianas. Completan este círculo protector sus amigos más cercanos, muchos de los cuales provienen de sus dos décadas trabajando en el backstage teatral y musical, sumados a sus nuevos compañeros de ruta de la comunidad de LUZU TV. Para Anita, los lazos de amistad se viven con la misma intensidad y lealtad que los de sangre, consolidando un entorno afectivo donde el éxito se celebra en comunidad y los momentos difíciles se atraviesan siempre codo a codo.

La familia de Anita Espósito

La relación de Anita y Lali Espósito

La unión entre Anita y Lali Espósito es un reflejo de amor, lealtad y una camaradería que nació mucho antes de los grandes escenarios. Desde la infancia, compartían dinámicas que anticipaban sus futuros profesionales. Cuando eran niñas y vivían en Parque Patricios, Lali daba sus primeros pasos en la actuación. Como era menor de edad, su hermana mayor asumía la responsabilidad de cuidarla, peinarla y acompañarla a las grabaciones.

Una de las anécdotas de esa época dorada fue recordada recientemente por Anita, quien rememoró cuando jugaban en su habitación. “Cuando éramos pibas hacíamos lo mismo que hacemos ahora de grandes pero en un mundo de cotillón, digamos. Ella actuaba y yo la peinaba y la maquillaba”, contó en una entrevista para Pronto . Este espíritu de acompañamiento incondicional se mantuvo intacto a lo largo de los años. En la promoción del documental autobiográfico de la cantante, se dio a conocer un emotivo gesto que vivieron antes del histórico show de la estrella pop en el Estadio Vélez Sarsfield. En la intimidad de la camioneta previa al concierto, Anita decidió peinarla y revivir sus raíces.

Allí, la conductora de streaming declaró con profunda emoción: “Ese día le hice unas trencitas como cuando era chiquita. Estuvimos tomando mate en la camioneta y tuvimos una charla hermosa. Estoy orgullosa de ella, es valiente, es todo”. La respuesta de la cantante no se hizo esperar; conmovida por el tierno recuerdo, Lali le contestó frente a las cámaras: “Anita sí sabrá de acompañarme. Es lo más”.

La relación de Anita y Lali Espósito

De trabajar detrás de escena como estilista a consolidarse como una figura clave del streaming, Anita Espósito demostró que el talento viene de familia. Su carisma en LUZU y su lazo incondicional coronan el presente de una mujer que brilla con luz propia.