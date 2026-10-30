Es el hermano de Lali Espósito, ama el deporte y mantiene un perfil bajo: quién es Patricio

Lali Espósito es, sin lugar a dudas, una de las máximas estrellas del pop latino y del espectáculo argentino, habiendo construido una carrera monumental que abarca la música, la actuación y la producción. Detrás del brillo de los escenarios y la constante exposición mediática, existe un núcleo familiar incondicional que es su sostén fundamental desde sus inicios en los proyectos de Cris Morena. Dentro de este círculo íntimo destaca su hermano, Patricio Espósito , quien desempeñó un rol crucial durante los primeros pasos de la artista, acompañándola y brindándole un apoyo emocional que resultó determinante para que ella pudiera consolidar su camino al éxito.

Sin embargo, con el transcurrir de los años, él supo trazar su propio sendero individual. Lejos de intentar capitalizar la inmensa fama de su hermana o buscar el centro de atención de las cámaras, Patricio optó por edificar un perfil bajo y maduro, completamente alejado de la mediatización y enfocado en sus verdaderas pasiones.

Lali, Patricio y Anita Espósito

¿Quién es Patricio "Pato" Espósito, el hermano de Lali Espósito?

Nacido en 1990, Patricio "Pato" Espósito creció en un entorno familiar muy unido, siendo el hermano del medio entre Ana Laura y Lali Espósito . Desde muy pequeño, mostró una inclinación natural y apasionada hacia las actividades físicas, encontrando su primer y definitivo acercamiento al deporte en el fútbol de salón o futsal. Mientras él se enfocaba en perfeccionar su técnica y entrenar con disciplina en las canchas de barrio, la carrera artística de su hermana menor comenzó a transformar la dinámica de la familia. A pesar de la enorme exposición pública y el asedio constante de los fanáticos que rodeaban a la cantante, él eligió mantener los pies sobre la tierra y concentrarse plenamente en su propia vocación atlética.

Con los años, edificó una sólida y respetable trayectoria como deportista profesional de futsal. Su talento y posición en la cancha lo llevaron a dar el salto a Europa, donde vivió y compitió durante cuatro años en diversos clubes de Italia, una experiencia que enriqueció notablemente su juego. Al regresar a la Argentina, el futbolista continuó su carrera vistiendo las camisetas de Racing Club, Franja de Oro, San Lorenzo, Barracas Central, Nueva Estrella, Alvear, Uspallata FB y All Boys, hasta sumarse posteriormente a las filas de Deportivo Riestra.

A pesar de su innegable elección por mantener un bajo perfil y permanecer completamente al margen del mundo del espectáculo, su vínculo familiar y su recorrido profesional lo convirtieron de igual manera en una figura sumamente querida en las plataformas digitales. Aunque cuida con recelo su intimidad y la de su hijo, mantiene una cuenta pública de Instagram que supera los 100 mil seguidores. En este espacio virtual, comparte de forma genuina su pasión por Independiente, postales de sus partidos y tiernos momentos cotidianos junto a sus seres queridos.

Es el hermano de Lali Espósito, ama el deporte y mantiene un perfil bajo: quién es Patricio

La familia de Patricio "Pato" Espósito

El entorno más íntimo de Patricio "Pato" Espósito está marcado por una unión inquebrantable y valores firmes que ayudaron a la familia a mantener los pies sobre la tierra ante el fenómeno de la fama masiva. Su madre, María José Riera , conocida cariñosamente como Majo, es el gran pilar de la casa y un ejemplo de resiliencia y contención afectiva para todos sus hijos. La hermandad es otro de los motores fundamentales en su vida. Siendo el único varón y el hermano del medio, comparte un vínculo sumamente estrecho y compinche tanto con la mayor, Ana Laura, quien brilla como conductora en Luzu TV, como con la menor, la superestrella Lali Espósito . A pesar de los exigentes compromisos profesionales de cada uno, los tres mantienen una relación cotidiana de profunda complicidad.

El rol que verdaderamente transformó la vida de Patricio llegó en mayo de 2020, cuando se convirtió en padre por primera vez de su único hijo, Beltrán, fruto de su amor con su pareja Daiana. El nacimiento del pequeño, cuyo padrino es Agustín Sierra, llenó de felicidad al clan y convirtió nuevamente en tía a la cantante. A través de sus redes, Patricio se muestra como un padre sumamente presente, cariñoso y dedicado, compartiendo con el niño su profundo amor por el fútbol. Toda la familia Espósito se caracteriza por funcionar como un verdadero bloque, celebrando unida cada logro personal y resguardando con amor sus momentos de absoluta privacidad.

La familia de Patricio "Pato" Espósito

La relación de Patricio "Pato" y Lali Espósito

La unión entre Patricio "Pato" y Lali Espósito trasciende el mero lazo de sangre, consolidándose como una de las relaciones más leales del ambiente. El gesto más significativo y trascendental de su infancia ocurrió cuando él, teniendo apenas un año más que la cantante, bautizó involuntariamente a la futura artista. En una entrevista para la Revista GENTE , la propia intérprete develó: “Me llamo Mariana Espósito y, como de chico a mi hermano no le salía 'Mari', y me llamaba 'Lali', así me quedó”. Entre risas, la actriz reconoció el enorme impacto comercial de ese momento y agregó con picardía: “Le debería dar guita por los derechos”.

Lejos de los flashes, ambos comparten recuerdos desopilantes de su niñez en Parque Patricios. En un vivo de Instagram, rememoraron los juegos de roles que armaban junto a su hermana Ana. Jugaban a ser adultos que vivían en una pensión, simulaban fumar lápices escolares gastados y, según relataron divertidos, bebían jugo de manzana pretendiendo que era whisky. La incondicionalidad de Patricio quedó demostrada cuando la fama de su hermana explotó en la época de Casi Ángeles y él no dudó en emitir un comunicado en sus redes sociales para frenar el acoso de algunos fanáticos. En una reciente dedicatoria pública por el cumpleaños de la cantante, su hermano sintetizó ese amor inquebrantable expresando: "No hay palabras que describan este amor".

Patricio "Pato" y Lali Espósito

Patricio Espósito consolidó una vida plena y auténtica, entre las sombras y lejos de la mediatización. Entre el amor incondicional de su familia, su exitosa trayectoria en el futsal y la devoción por su hijo, demuestra que se puede ser el mayor sostén de una superestrella manteniendo siempre un perfil bajo.