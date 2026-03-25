Leticia Brédice cambió de look con un rubio ultra claro y cejas a tono para un estilo vanguardista

Alejada de la pantalla chica pero muy cerca del teatro, Leticia Brédice reapareció en el debut de una obra teatral y cautivó con su cambio de look. Acompañada por su pareja, el actor y director Martín Russo, la artista se mostró con un atuendo elegante con guiños dramáticos que se potenció con el nuevo color de su cabello y sus cejas.

El rotundo cambio de look de Leticia Brédice

La noche del estreno de Doradas tuvo su cuota de glamour y sorpresa en el Teatro Nacional, donde distintas figuras del ambiente artístico dijeron presente para acompañar la nueva apuesta teatral de José María Muscari. Sin embargo, una de las grandes protagonistas fuera del escenario fue Leticia Brédice, quien acaparó todas las miradas con un cambio de look de impronta vanguardista.

Se realizó el estreno de la obra teatral Doradas / Crédito: Gentileza Doradas

El espectáculo, encabezado por Carolina Papaleo, Ginette Reynal, Cristina Alberó, Judith Gabbani y Marta Albertini, reunió a una gran cantidad de invitados, pero fue la actriz quien se robó el foco de atención con una imagen completamente renovada que no pasó desapercibida.

Leticia Brédice / Crédito: Gentileza Doradas

Fiel a su estilo audaz, Leticia Brédice apostó por un rubio ultra claro, casi platinado, que marcó un quiebre con respecto a sus looks anteriores. El detalle que terminó de elevar su beauty look fue la decisión de llevar las cejas decoloradas a tono, una elección estética que refuerza una impronta moderna, disruptiva y alineada con las tendencias de belleza. Este recurso, cada vez más presente en pasarelas y editoriales de moda, genera un efecto visual que suaviza las facciones y aporta un aire etéreo y sofisticado.

En las imágenes se la puede ver con el cabello atado con un rodete alto de efecto descontracturado que se complementó con dos mechones sueltos a los laterales de su rostro. En cuanto al estilismo, Leticia Brédice optó por un vestido ceñido en tono marrón cálido de estilo elegante que presenta mangas largas plisadas y caída fluida, sumando movimiento y dramatismo al conjunto. El escote cerrado y las líneas simples equilibraban la intensidad de su peinado, logrando una armonía entre lo clásico y lo contemporáneo.

El accesorio clave de Leticia Brédice que completó su look para una salida al teatro

Los accesorios también jugaron un rol clave en el look de Leticia Brédice. La actriz sumó un collar XL en color dorado que acompaña la verticalidad del vestido y eleva la prenda elegida para esta salida al teatro. Además, eligió varias pulseras que aportan brillo y textura sin sobrecargar. El resultado fue un outfit sofisticado con guiño dramático.

Por otro lado, el maquillaje, en sintonía con el cambio de su melena y sus cejas, se mantuvo en una paleta neutra y luminosa, permitiendo que el protagonismo estuviera puesto en su estética. Asimismo, su piel se vio fresca y natural como en otras ocasiones y con apenas un toque de color en labios y pómulos.

Leticia Brédice y Martín Russo /Crédito: Gentileza Doradas

Cabe destacar que en el estreno de Doradas, Leticia Brédice confirmó que regresa a los escenarios con un nuevo unipersonal titulado Milagros, escrito y dirigido por Cristian Morales, en La Cúpula, la sala ubicada en el noveno piso del Palacio Libertad. Esta vuelta a las tablas es algo muy especial para ella tras permanecer un tiempo alejada del teatro.

De esta manera, Leticia Brédice cambió de look con un rubio ultra claro y cejas a tono para lograr un estilo vanguardista. Su decisión estética se hizo pública durante el debut de la nueva obra de José Muscari, donde asistió acompañada de su Martín Russo, quien es actor y director, y cautivó a todos.

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