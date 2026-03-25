El desesperante motivo por el que Mavinga quiere abandonar Gran Hermano tras su encuentro con Carmiña

La tensión dentro de Gran Hermano sumó un nuevo capítulo luego del fuerte conflicto entre Mavinga y Carmiña. Todo comenzó cuando la periodista paraguaya realizó comentarios despectivos y de índole racista mientras la participante de origen angoleño compartía un momento cerca de la pileta.

Carmiña y Mavinga

La gravedad de lo ocurrido derivó en una decisión contundente por parte de la producción: la expulsión inmediata de Carmiña. Días más tarde, ambas volvieron a verse a través de un “derecho a réplica”, una dinámica que buscaba cerrar el conflicto, pero que terminó teniendo el efecto contrario. Aunque Mavinga aceptó las disculpas y aseguró no guardarle rencor, el impacto emocional habría sido mucho más profundo.

El motivo de la salida de Mavinga de Gran Hermano

Según revelaron en DDM, Mavinga estaría evaluando seriamente abandonar la casa tras el cara a cara con Carmiña. El motivo principal no tendría que ver únicamente con el desgaste por el conflicto, sino con la angustia que le habría generado pensar en sus hijas y en cómo pudieron haber vivido desde afuera todo lo ocurrido en torno al episodio de discriminación.

Desde el panel mencionaron que durante el intercambio, Carmiña hizo referencia a la repercusión que el caso tuvo fuera del reality, y eso habría tocado una fibra muy sensible en la participante: “Mavinga de golpe se habrá preocupado por qué habrán escuchado sus hijas, qué habrán visto, cómo se habrán sentido”, señaló Guido Zaffora en el ciclo de América TV.

Qué decisión tomó la producción de Gran Hermano tras la posible salida de Mavinga

Ante esta situación, la producción de Gran Hermano habría activado el protocolo de contención emocional para intentar frenar una eventual renuncia. Según revelaron en DDM, especialistas en salud mental ingresaron para hablar con Mavinga y ayudarla a procesar lo ocurrido, en un intento por bajar la tensión y darle herramientas para decidir con más claridad cómo continuar dentro del juego.

Mavinga

“Están entrando psicólogos, que es el protocolo... ingresan psicólogos para tratar de convencerte, para decirte ‘pasó esto y esto’, te tranquilizan”, explicaron desde el ciclo sobre el procedimiento que se habría puesto en marcha. Mientras tanto, Gran Hermano atraviesa uno de sus momentos más sensibles con la posible salida de Mavinga.