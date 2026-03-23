El mensaje de Donato de Santis después de renunciar a MasterChef Celebrity: "Pasan cosas que no salen al aire "

Luego de cinco meses de competencia, MasterChef Celebrity (Telefe) llegó a su fin con una final muy reñida entre los más queridos del reality. Finalmente, Ian Lucas se impuso ante Sofía Gonet y se consagró como el nuevo campeón de la competencia de fortmato internacional.Pero además de la emoción por la determinación, se vivió un especial momento cuando Donato de Santis, como jurado del programa, tomó la palabra y anunció que ponía fin a su participación en el ciclo.

“Con esta hice 10 ediciones de Masterchef y la pasé espectacular, fue hermoso. Llegó el momento de dar un paso al costado. He decidido que esta sea mi última participación”, expresó el jurado y agradeció tanto a la producción del ciclo como a sus compañeros y el público. Luego, el chef indicó que determinó que llegó el momento ocuparse de su bienestar familiar y su salud. Entre lágrimas de todos los presentes en la final, fue despedido. Luego, en redes sociales, de Santis emitió un mensaje junto a video para mostrar el detrás de cámara.

Donato de Santis tras su salida de MasterChef Celebrity

Fueron diez emisiones en las que Donato de Santis conformó el grupo de jurados profesionales de MasterChef Celebrity, los enargados de enseñar y juzgar los platos de los participantes. Con sus raíces italianas y costumbres argentinas, se distinguió como unas de las figuras de la compencia de cocina, por ser cercano, práctico y con grandes conocimientos culinarios. Por ello, su salida marca un antes y después en la versión argentina del ciclo.

Tras la noticia que dio en el ciclo, el chef realizó una publicación en Instagram para brindar un sentido mensaje tras su salida. Con una intensión de mostrar los importantes momentos vividos fuera de cámaras, compartió una secuencia con Wanda Nara, en el que demostró que el vínculo con la conductora es muy bueno tanto al aire como fuera de él.

"En MasterChef pasan cosas que no salen al aire. Entre toma y toma me hice el mago y le tiré un truco a Wanda Nara. Yo lo hago, sale perfecto, cara de no puede ser. Wanda lo intenta copiar y ahí se fue todo al carajo. La misma mano, la misma idea, pero otra energía. Y es imposible no tentarse", escribió Donato de Santis al comparti un video en el que le intenta enseñar un juego de ingenio a Nara con el fin de pasar dos corchos de una mano a otra, con una técnica que la conductora no pudo repetir.



Y concluyó: "La cocina es técnica, si. Pero el set también es juego. Y si no te reís un poco en el medio, no se aguanta". De esta forma, Donato de Santis decidió ejemplificar con el video la diversión detrás de cámara, la buena onda entre los integrantes del ciclo que fue un éxito. Lejos de los rumores de que su decisión fue en relación con malos vínculos dentro del set. Su publicación se llenó de mensajes de buenos augurios para el chef, quien se instalará en Italia para una nueva etapa en su vida.

