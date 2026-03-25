Camila Galante se cansó y habló sobre los rumores que vinculan a Leandro Paredes y Emilia Mernes

En los últimos días, Emilia Mernes se convirtio en el nombre de la polémica. Luego que Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo, entre otras, dejaran de seguirla en redes sociales se dio paso a una serie de especulaciones sobre los motivos que mantienen enfrentadas a las cantantes, y cuyo conflicto implicaría al mundo del fútbol, puntualmente al círculo de la selección argentina.

Pese a que las protagonistas no se pronuncieron al respecto, tomó gran fuerza una de las teorías del motivo de la distancia: Emilia Mernes habría tenido cierto acercamiento con un jugador de la selección. El nombre que resonó en redes sociales fue el de Leandro Paredes, por lo que se generó polémico porque el actual Boca está en pareja con Camila Galante, quien ante el gran revuelo rompió el silencio.

La palabra de Camila Galente sobre los rumores entre Leandro Paredes y Emilia Mernes

Emilia Mernes es actualmente una de las personas más señaladas. La cantante es el centro de críticas, tanto laborales omo personales, luego que quien era su amiga, Tini Stoessel, dejó de seguirla en Instagram, marcó una distancia tajante entre ellos. Replicaron la acción de la cantante de Cupido diversas figuras como María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, lo que generó una ola de teorias sobre el motivo que llevó a esto.

Y en este contexto, el nombre de Leandro Paredes se sumó a la polémica. El jugador fue nombrado como la persona que Emilia Mernes habría frecuentado, pese a que ambos se encuentran en pareja, por lo que esta actitud no habría sido del agrado de la lista de famosas que posteriormente se distanciaron de ella, sumado a diferencias laborales que habrían tenido. Lo cierto es que se tratan de especulaciones generadas ante el silencio de las protagonistas.

Pero quien si decidió hablr al respecto fue Camila Galente, esposa de Leandro Paredes. Consultada por la periodista Paula Varela, la influencer fue tajante: “Hola Pau. No es verdad. Yo no perdoné nada porque no es a Leandro a quien le escribió. Ni idea por qué siempre lo involucran a él". De esta forma, negó la vinculación de su pareja con la cantante.

Por su parte, la periodista también hizo una aclaración en X: "Los chat son de 2016 a otro". Ante la desmentida de Galante y la aclaración de Varela, se da paso a una nueva especulación sobre el verdadero nombre del jugador que estaría involucrado en la polémica. Mientras tanto, las cantantes se mantienen en silencio y la propia Emilia Mernes no tiene actividades recientes en redes sociales pero también es en Instagram donde se visualiza el conflicto, ya que la artista perdió al menos 200 mil seguidores.