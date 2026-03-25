Guillermo Francella contó su mayor defecto y dejó sin palabras a Nico Occhiato: "No puedo"

Guillermo Francella contó su mayor defecto y dejó sin palabras a Nico Occhiatto en una charla que reveló un costado personal del actor. El relato incluyó una experiencia vivida en Nueva York que marcó un momento inolvidable y mostró cómo enfrentó una situación inesperada. La confesión se convirtió en uno de los momentos más recordados de la conversación.

La revelación de Guillermo Francella sobre su mayor defecto que dejó sin palabras a Nico Occhiato

Guillermo Francella contó su mayor defecto y sorprendió a Nico Occhiato con una confesión que impactó a todos sus seguidores. En medio de una conversación distendida, compartió una anécdota que lo tuvo como protagonista en un encuentro internacional y que quedó grabada en su memoria.

Guillermo Francella

En las últimas horas, el reconocido actor participó del programa Nadie dice Nada y sorprendió con su relato. El artista recordó que durante un viaje a Estados Unidos se cruzó con Woody Allen en un restaurante de la Quinta Avenida. “Sí, fue verdad. Yo estaba en un restaurante con mi hermano comiendo. Lo tenía al lado a Sir Ferguson, del Manchester United, y a un metro a Woody Allen. Casi se me para el corazón”, relató.

Durante la charla, Guillermo Francella explicó que se quedó observando al director con admiración y que deseaba acercarse a hablarle, pero se encontró con una dificultad que lo acompañó toda su vida. En ese momento, confesó que su mayor defecto es no poder comunicarse con fluidez en inglés.

“Quería charlar con él; seguramente ustedes saben inglés; a mí me cuesta tanto. Un odio me da, yo no puedo. Si yo supiera inglés, yo me conozco, soy un fresco, yo me acerco y me pongo a hablar”, comentó. Además, el artista explicó que la falta de práctica y una enseñanza inicial poco clara lo llevaron a tener problemas para armar frases rápidas.

La solución de Guillermo Francella para poder hablar con Woody Allen en Nueva York

En su paso por Nadie dice Nada, Guillermo Francella contó que su hermano tampoco domina el idioma y que, en lugar de compartir la emoción del momento, estaba concentrado en la comida. “Me decía: ‘Pero mirá lo que está este raviol’. Yo le dije: ‘Vos seguí comiendo, déjame vivir este momento’”, recordó entre risas.

Guillermo Francella

Ante la imposibilidad de comunicarse con fluidez, el humorista comentó que decidió mandarle un mensaje a Yoyi Francella, su hija, para que le armara la frase con fonética para poder hablar con Woody Allen. Con la frase preparada, se acercó al director antes de que se retirara del lugar para compartir un momento.

“Ya teniendo la frase, me acerco antes de que se vaya y le digo ‘sir’ y no me escuchaba. Vuelvo a hablarlo y se da vuelta y me dice ‘Hi’. Yo reaccioné y le digo, cómo te va y le agarré la mano”, relató. El actor recordó que la esposa de Allen quería continuar con la salida, pero él logró expresarle su admiración y decirle que era un sueño poder saludarlo.

Guillermo Francella

Guillermo Francella contó su mayor defecto y dejó sin palabras a Nico Occhiato al compartir una experiencia con Woody Allen que lo marcó en un viaje internacional. El relato mostró cómo enfrentó una situación inesperada y reveló un aspecto personal que lo acompaña desde que era un niño.

VDV