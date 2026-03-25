El mensaje de amor de Leandro Paredes para festejar sus 16 años con Camila Galante

Leandro Paredes volvió a demostrar que, más allá de su carrera en la elite del fútbol, hay una historia personal que lo define desde mucho antes de la fama. A través de sus redes sociales, el mediocampista le dedicó un mensaje cargado de amor a Camila Galante para celebrar sus 16 años juntos: “Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo”, escribió junto a una imagen en la que se los ve abrazados y sonrientes.

Leandro Paredes y Camila Galante festejaron sus 16 años juntos

En la foto que eligió el futbolista, ambos posan en un entorno natural, rodeados de flores, con looks relajados en tonos claros que refuerzan la intimidad del momento. Lejos de las canchas y sin la presencia de sus tres hijos, se muestran cómplices y conectados, apoyados uno sobre el otro.

Camila Galante y Leandro Paredes

Detrás de ese posteo hay una relación que se construyó con el paso del tiempo y que tuvo un comienzo poco habitual. Se conocieron siendo adolescentes: él tenía 14 años y ella 16, en un entorno vinculado al fútbol, ya que Leandro Paredes compartía equipo en las inferiores de Boca con el hermano de Camila Galante. Aunque el interés surgió temprano, la relación fue creciendo de manera progresiva, sin exposición ni sobresaltos, algo que marcaría a la pareja a lo largo de los años.

El romántico posteo de Leandro Paredes

Uno de los episodios más recordados de ese inicio fue el tatuaje que el futbolista se hizo con el nombre de la influencer incluso antes de que fueran novios. Ese no fue un gesto aislado sino que reflejó la intensidad con la que vivió el vínculo desde el primer momento. También quedó en la memoria el primer beso, descubierto por el hermano de ella durante unas vacaciones familiares, cuando la relación todavía era un secreto.

Con el avance de la carrera del actual jugador de la Selección argentina llegaron los cambios más grandes. Su salto al fútbol europeo implicó mudanzas constantes y una vida en movimiento, pero la pareja logró sostenerse sin quiebres. En ese contexto nació su primera hija, Victoria, marcando un antes y un después en la dinámica familiar. Luego llegaron Giovanni y Lautaro, consolidando una familia que hoy es el centro de todo.

Camila Galante y Leandro Paredes junto a sus tres hijos

El casamiento en 2017 terminó de formalizar una historia que ya llevaba años de solidez. Desde entonces, ambos mantienen un perfil bajo, compartiendo en redes solo algunos momentos íntimos, sin caer en la sobreexposición. A 16 años de aquel comienzo adolescente, Leandro Paredes y Camila Galante siguen apostando al mismo vínculo, con una continuidad poco común y una vida construida paso a paso, entre el amor, la familia y los desafíos de una carrera internacional.