Así es el nuevo living de Rocío Marengo y Eduardo Fort: vista al lago, sillones XXL y estilo mediterráneo

En una apuesta por transformar espacios vacíos en un verdadero hogar, Rocío Marengo y Eduardo Fort renovaron el corazón de su casa bajo una estética que prioriza la calma y el confort. El cambio, liderado por la firma Garage Deco (@garage.deco), se llevó a cabo aprovechando los tiempos laborales de la modelo. "Mientras ella grababa su programa, nosotros tomamos su casa para transformar los espacios vacíos", revelaron desde la cuenta de decoración, destacando la ilusión de pasar de una "hoja en blanco" a una vivienda lista para disfrutar.

La apuesta de Rocío Marengo y Eduardo Fort por la amplitud y la luz natural

La propiedad se destaca por un concepto arquitectónico de planta libre, una decisión proyectual que comunica de forma fluida el recibidor con el comedor y el living. Esta ausencia de muros divisorios permite que la transición entre las áreas sea natural y que la luz exterior se convierta en el hilo conductor de toda la planta baja. El gran protagonista es el imponente ventanal que ofrece una vista franca al lago, integrando el paisaje acuático como un cuadro vivo que se percibe desde cualquier punto del sector social.

El living se organiza hacia el lago, con sillones blancos y mesas bajas que arman un sector de estar amplio y luminoso.

El foco en el estilo mediterráneo se sustenta en una paleta cromática neutra, donde los blancos y crudos predominan para potenciar la luminosidad que aporta la planta abierta. La propuesta busca esa frescura característica de las casas de costa, logrando un equilibrio entre la sofisticación contemporánea y una atmósfera de relajación absoluta. Al no haber barreras visuales, la sensación de amplitud se multiplica, creando un ambiente diáfano y conectado que permite una circulación sin interrupciones por toda la planta.

En cuanto al equipamiento, la clave reside en la materialidad orgánica y la escala generosa. El living está presidido por sillones XXL con fundas en tonos claros, diseñados para ofrecer la máxima comodidad. El uso de texturas naturales, como las alfombras de fibras tipo yute y las mesas ratonas de madera de Kiri, refuerza esa identidad que busca traer elementos de la naturaleza al interior. La elección de esta madera, conocida por su veta suave y tono canela pálido, aporta una calidez táctil que contrasta con la limpieza visual de la arquitectura.

La madera y los objetos puntuales refuerzan la calidez de un espacio integrado que conecta living y comedor sin divisiones.

Un refugio con sello mediterráneo para el presente de Eduardo Fort y Rocío Marengo

La renovación no se limitó a la elección de muebles, sino a consolidar una atmósfera integral que borra los límites entre el adentro y el afuera. La intervención de los especialistas permitió que los metros cuadrados disponibles se sintieran acogedores y funcionales para la vida compartida de la pareja. Con el lago como telón de fondo y la fluidez de su nueva planta libre, la pareja disfruta hoy de un sector social que destaca por su síntesis visual.

Por otro lasdo, sobre la consola de madera maciza de la entrada, se destaca un imponente jarrón de cerámica texturada en negro mate, que aporta el contraste visual necesario en un ambiente dominado por los tonos claros. A su lado, un florero de vidrio soplado contiene grandes hojas verdes de una planta tropical. En el área del living, la naturaleza se integra con una Ficus lyrata de porte mediano, ubicada en una maceta cilíndrica negra cerca del ventanal, que se suma a la paleta orgánica del espacio y refuerza la frescura del diseño.

La transformación de este espacio refleja una búsqueda por el lujo sereno, donde cada pieza del mobiliario y cada elección de revestimiento responde a un criterio de bienestar. Entre la comodidad de sus nuevos módulos y la calma del entorno, el hogar de Rocío Marengo y Eduardo Fort se posiciona como un referente de diseño moderno y funcional.