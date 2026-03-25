María Vázquez mostró cómo llevar el vestido túnica tendencia en la temporada de otoño

María Vázquez deslumbra cada vez que comparte sus looks. En esta oportunidad, la conductora se mostró con la prenda que marca tendencia este otoño y se llevó todos los halagos. Se trata del vestido túnica, una pieza elegante que fue protagonista absoluto de su outfit.

María Vázquez apostó al vestido túnica para un look relajado

María Vázquez volvió a marcar el pulso de la temporada con un look que resume a la perfección una de las grandes tendencias del otoño 2026: el vestido túnica. En una tarde al aire libre, rodeada de verde y con una estética relajada pero cuidada al detalle como suele mostrarse en su red social, la modelo apostó por una silueta simple y sofisticada que no pasó desapercibida.

Mediante sus historias de Instagram, María Vázquez posó con un vestido tipo túnica en color blanco. Este diseño de líneas limpias y caída suelta se encuentra confeccionado en una tela liviana tipo lino, que es ideal para las temperaturas templadas. Se destaca por su cuello halter cerrado y sin mangas, dejando a los hombros al descubierto, y por su largo midi que estiliza la figura.

María Vázquez

Este tipo de prendas, que priorizan la comodidad sin resignar elegancia, se posicionan como un básico renovado del otoño, especialmente en paletas neutras y tejidos nobles. La elección de María Vázquez no es casual: los vestidos túnicas vuelven con fuerza este año de la mano de una moda más consciente y funcional, donde la versatilidad es clave. Tal es así que puede adaptarse tanto a un contexto relajado como a una salida más sofisticada, dependiendo de cómo se combine.

María Vázquez optó por mantener la coherencia con esa impronta natural y despojada completando su estilismo con zapatillas blancas de diseño clásico, que aportan un aire urbano y moderno. Este mix entre lo cómodo y lo chic es la característica principal del estilo actual, por lo que la empresaria no dudó en incorporarlo.

Su beauty look acompañó la línea minimalista de su vestimenta: llevó el pelo recogido en un rodete bajo bien pulido, perfecto para destacar las facciones y aportar frescura, y un maquillaje natural con una piel luminosa y labios nude. Como detalle final, sumó unos anteojos de sol de inspiración retro para aportar personalidad sin recargar el conjunto.

El toque de color que sumó María Vázquez a su look en tendencia

Si bien su outfit se construyó sobre una base neutra, María Vázquez sumó un accesorio protagonista que lo elevó aún más: un bolso tejido en color amarillo vibrante. De tamaño mediano y con estructura firme, este ítem no solo rompe con la monocromía del blanco que tiene el vestido túnica, sino que también introduce un guiño lúdico y veraniego.

María Vázquez

El contraste funciona a la perfección y demuestra cómo un solo elemento puede transformar un look entero. Además, el material artesanal de la cartera tipo canasto dialoga con la tendencia de revalorizar lo hecho a mano, sumando textura y color. Además, incorporó joyería discreta como anillos y pulseras finas que acompañaron la propuesta sin competir.

De esta manera, María Vázquez mostró cómo llevar el vestido túnica tendencia en la temporada de otoño: con zapatillas urbanas, respetando la armonía visual, y con accesorios claves que potencien la pieza como un bolso de mano colorido y de tamaño pequeño.