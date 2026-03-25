Lejos de las pasarelas y la televisión, el nuevo negocio de Valeria Mazza

A lo largo de su carrera, Valeria Mazza construyó una imagen ligada al glamour, la moda y el universo del lujo. Dueña de un estilo inconfundible y de una trayectoria que trascendió generaciones, la modelo supo consolidarse no solo como figura pública, sino también como una empresaria con mirada estratégica y sello personal.

Valeria Mazza

Con el paso del tiempo, su nombre dejó de estar únicamente asociado a las pasarelas o a las cámaras para expandirse hacia nuevos proyectos vinculados al lifestyle, la estética y los negocios. En ese camino, cada uno de sus movimientos genera expectativa, especialmente cuando se trata de propuestas que parecen llevar su impronta de manera tan marcada.

Una apuesta con identidad propia y sello de elegancia

Ahora, Valeria Mazza sorprende con una nueva incursión profesional: su desembarco en el mundo vitivinícola con un proyecto desarrollado en Mendoza. Bajo el nombre Finca Valeria Wines, la empresaria anticipó en redes sociales una propuesta que combina sofisticación, tradición y una fuerte construcción de marca, con presentación oficial prevista para el 26 de marzo.

El nuevo desarrollo fue tomando forma pública a través de una serie de posteos en redes que no pasaron desapercibidos. Con frases como “Hay secretos que la tierra guarda hasta que están listos para ser contados”, el proyecto empezó a mostrarse con una narrativa muy alineada al universo de Valeria Mazza. Los primeros avances dejaron entrever que la marca estaría enfocada especialmente en vinos blancos y rosados, una elección que refuerza ese perfil refinado, moderno y aspiracional.

El respaldo internacional detrás del proyecto

Uno de los puntos que más llama la atención es que Valeria Mazza no encara esta apuesta sola. Su nuevo emprendimiento cuenta con el respaldo de Félix Solís, una figura clave dentro de la industria vitivinícola española y un nombre de peso en el desarrollo de etiquetas con proyección internacional.

El nuevo proyecto de Valeria Mazza

La alianza le da al proyecto una dimensión mucho más sólida y ambiciosa, y deja en claro que no se trata simplemente de prestar su imagen. Con esta nueva iniciativa, Valeria Mazza suma una faceta empresarial ligada al vino, pero también a un universo de marca donde la tradición, la estética y el estilo vuelven a ocupar un lugar central.