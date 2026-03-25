El terrible blooper de Juli Poggio en sus días de relax en Mendoza

Juli Poggio disfrutó de unos días de relax en Mendoza junto a sus amigas, recorriendo paisajes únicos y viviendo momentos que quedaron grabados en su viaje. Entre bodegas y viñedos, la influencer protagonizó un terrible blooper que se convirtió en parte de la experiencia y dio lugar a una anécdota que llamó la atención.

Juli Poggio protagonizó un terrible blooper en medio de sus vacaciones en Mendoza

Juli Poggio eligió Mendoza como destino para descansar y compartir con amigas, en un entorno que combinó naturaleza, moda y diversión. En medio de las actividades, la artista vivió un terrible blooper que marcó la estadía y se transformó en uno de los recuerdos más comentados de su visita.

Juli Poggio

En los últimos días, la reconocida influencer compartió en sus redes sociales distintas imágenes de sus increíbles vacaciones en Mendoza. El viaje, pensado para disfrutar de la calma de los viñedos y la belleza de la región, terminó convirtiéndose en un momento inesperado que rápidamente se viralizó.

Durante una recorrida por un viñedo, Juli Poggio protagonizó una fuerte caída que quedó registrada en video. La escena, que generó sorpresa y risas entre sus acompañantes, se difundió rápidamente y se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores. “Resumen del viaje”, escribió junto a un video en sus historias de Instagram.

A pesar del golpe, la influencer se levantó con la ayuda de sus amigas, entre risas, y continuó disfrutando de su viaje. El episodio de la caída se convirtió en un recordatorio divertido de su paseo por los viñedos. “Te amo, Mendoza, hasta la próxima”, escribió en sus historias de Instagram tras sus días de descanso.

En medio de unos días por Mendoza, Juli Poggio marcó tendencia con un increíble look

El viaje a Mendoza fue también una oportunidad para que Juli Poggio disfrutara con sus amigas tras una temporada cargada de éxito en Villa Carlos Paz. Juntas recorrieron bodegas, degustaron vinos y se dejaron llevar por la tranquilidad de la región. La caída, lejos de opacar la experiencia, se transformó en una anécdota divertida para todo el grupo.

Juli Poggio

Pero los días de descanso de la influencer no solo estuvieron marcados por este episodio. Como suele hacerlo, la joven también impuso tendencia con su estilo. En medio de los paisajes mendocinos, eligió un look que llamó la atención con una remera de mangas largas con un chaleco a juego junto con un pantalón con tachas que combinaba comodidad y actitud.

El look de Juli Poggio, definido por sus seguidores como “súper canchero”, se convirtió en protagonista de las fotos que compartió en sus redes sociales. Con botas, accesorios y detalles metálicos, mostró que incluso en un entorno relajado puede mantener su impronta fashionista. La combinación entre el paisaje natural y su outfit urbano generó un contraste atractivo que se volvió tendencia.

Juli Poggio

Juli Poggio cerró su paso por Mendoza con un viaje que combinó relax, moda y un episodio inesperado. El blooper que protagonizó en los viñedos se convirtió en parte de la experiencia y sumó espontaneidad a sus días de descanso. Entre paisajes naturales y momentos compartidos con amigas, también impuso tendencia con un look de tachas que marcó tendencia.

VDV