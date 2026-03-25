Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra: "Es muy doloroso para mi"

Emilia Mernes decidió dar la cara. A través de un desgarrador descargo en sus historias de Instagram, la cantante de Entre Ríos se refirió a las versiones que la enfrentan con dos de sus colegas más cercanas: Tini Stoessel y María Becerra.

El descargo completo de Emilia Mernes: "Basta de mentiras"

Visiblemente afectada por la situación, Emilia Mernes utilizó su cuenta oficial para frenar las especulaciones. En un texto directo y sin filtros, la artista dejó en claro que lo que se dice en las plataformas digitales dista mucho de la realidad.

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", comenzó descargando la cantante.

Emilia Mernes explicó que su primera postura fue el hermetismo, una estrategia que no funcionó ante la voracidad de los rumores: "Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".

El descargo de Emilia Mernes

Su relación actual con Tini Stoessel y María Becerra

Uno de los puntos más esperados de su comunicado era la mención a sus colegas. Sin dar nombres propios pero en clara referencia al escándalo con Stoessel y Becerra, Emilia aseguró que los problemas del pasado ya habían sido gestionados en la intimidad.

"Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario", sentenció, dejando la puerta abierta a la reconciliación pública.

Un pedido desesperado por su salud mental y su familia

Hacia el final de su mensaje, la artista apeló a la humanidad de sus seguidores y de los medios de comunicación, revelando el daño psicológico que este escándalo le está provocando.

"Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta".

María Becerra, Tini Stoessel, Emilia Mernes

Este descargo de Emilia Mernes no solo busca limpiar su imagen profesional, sino también poner un freno al acoso digital que sufren las figuras públicas. Mientras tanto, ni Tini Stoessel ni María Becerra han emitido declaraciones oficiales, manteniendo un silencio que, para muchos, sigue dejando interrogantes abiertos sobre el futuro de la unión más poderosa del pop argentino.

AM