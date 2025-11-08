Martín Migueles le propuso casamiento a Wanda Nara: la reacción de Maxi López que frenó todo

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara avanza rápido, quizás, mucho más de lo que se podría pensar. De aquellas primeras historias misteriosas, en las que lo mencionaba como un vecino buena onda o su personal trainer, a este presente en el que comparte cumpleaños y reuniones familiares como uno más de los Nara, apenas pasaron un puñado de meses. Ahora, por si faltaba algo, se conoció que existió un pedido de casamiento.

La propuesta de casamiento de Martín Migueles a Wanda Nara

Fue la propia Wanda Nara la que dejó ver esta situación. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity compartió un sticker de preguntas en el que sus seguidores y seguidoras le fueron dejando todo tipo de comentarios.

Justamente en una de esas preguntas que se pudo ver que el casamiento entre Wanda Nara y Martín Migueles podría estar más cerca de lo que se piensa. “¿Te volverás a casar?” inquirió alguien, a lo que la mediática respondió: “Él quiere, nunca se casó”.

Wanda Nara, Martín Migueles y Maxi López.

La palabra de Maxi López que frenó todo

Lo más llamativo del caso, sin embargo, llegó después. Como un comentario al pasar, Wanda Nara dejó ver que Maxi López le advirtió a Migueles sobre lo que significa estar casado con ella. “Le dice que no le conviene, pero él insiste”, escribió.

Si bien se trata de un chiste, producto de la buena relación que parecen tener el ex futbolista con el flamante novio de su ex esposa, lo cierto es que no deja de llamar la atención. Se trata, sin ninguna duda, de una situación que hace solo un año atrás resultaba totalmente imposible de imaginar.

Wanda Nara reveló la propuesta de casamiento de Martín Migueles

Todo parece indicar que la novela recién comienza. Wanda Nara ya integró a Martín Migueles a su vida diaria, inclusive a su mundo mediático, por lo que no sería de extrañar que la idea de casamiento vuelva a circular una y otra vez por sus redes.