El impactante cambio de look de Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, buscando dar luz a su rostro

Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, decidió anticiparse a la llegada del verano con una transformación capilar que busca aportar mayor salud y naturalidad a su imagen. Conocida por mantener un perfil bajo en redes sociales y en sus apariciones públicas, cada movimiento de la matriarca del clan Nara llama la atención, especialmente cuando se trata de su estilo, el cual siempre se caracterizó por ser sofisticado y lleno de glamour. Este look renovado es una apuesta por el cuidado intensivo de su cabello, manteniendo un rubio ideal.

La técnica sutil para aportar luminosidad a su rostro

La metamorfosis capilar de Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, se centró en una técnica precisa para lograr un rubio más uniforme y luminoso. Para ello, agregó mechas claras y emparejó el tono general hacia un tono manteca, un proceso ejecutado meticulosamente por su estilista de confianza. Asimismo, para asegurar la integridad de la fibra capilar, el destacado coiffeur optó por utilizar un decolorante suave, minimizando cualquier daño potencial en el cabello.

Nora Colosimo y Wanda Nara | Instagram

Tras el proceso de coloración, se implementó una fase crucial de tratamiento intensivo. Esta etapa se centró en una nutrición profunda diseñada específicamente para aportar suavidad y una textura notablemente más maleable y natural al pelo. El resultado buscado era doble: rejuvenecer la apariencia general de su melena y, simultáneamente, iluminar de manera sutil su rostro, logrando potenciar la mirada de la madre de las mediáticas hermanas Nara.

Este resultado -y todo el proceso en cuestión- quedó plasmado en las redes sociales de la progenitora de la conductora de MasterChef Celebrity. "Un proceso de renovación completo: reparación peptido-molecular, neutralización de cálidos indeseados e iluminación sutil para devolverle al rubio su brillo y naturalidad", rezó el texto que acompañó al material audiovisual desplegado en su cuenta personal de Instagram.

Nora Colosimo | Instagram

Los resultados de Nora Colosimo al optar por este proceso

Este enfoque integral al que apostó Nora Colosimo se traduce en un cabello visiblemente más saludable, con una luminosidad excepcional y resultados que, según el peluquero experto, son increíbles. La elección de técnicas menos agresivas para la decoloración y el énfasis en la reparación molecular indican una tendencia hacia la belleza duradera. Además, cabe destacar que, la matriarca, hacía un año no se hacía mechas, sino que aplicaba “solo tintura”, por lo que el cambio de color con la zona de la nuca era palpable.

Como era de esperarse, los usuarios de la famosa red social de la camarita reaccionaron ante el delicado trabajo del estilista y en los resultados obtenidos. "Que hermosa mujer que es, y quedó espectacular!", "Amo, qué diosa", "Trabajo maravilloso" y "le queda hermoso ese tono", fueron algunos de los halagos que recibió en la web.

El impacto visual sutil, pero efectivo, del nuevo estilo de Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira Nara, ofrece un rostro más luminoso que complementa su habitual elegancia. Este trabajo capilar está enfocado cien por ciento en la reparación y en preservar la naturalidad, manteniendo su apariencia de siempre, pero ahora con un plus que potencia su imagen.

NB