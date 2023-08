Morena Rial estuvo nuevamente en el centro de las polémicas luego de que hablara en LAM de los rituales umbanda en los que participó. Incluso, una examiga de ella dio detalles de lo qué hacía y se conoció que llevó al hijo en algunos de ellos. Pero la hija de Jorge Rial no es la única famosa en haber acudido a dicha religión.

Todos los famosos que se casaron bajo la religión umbanda

La umbanda es una religión que nació en Brasil a principios del siglo XX con el objetivo de brindarle culto a los ancestros. En la actualidad son muchas las personas que siguen esta religión y esta asociada a una actividad oscura, ya que se realizan muchos rituales con animales, muertos o vivos, para agradecer o pedir cosas.

En Argentina son varias las celebridades que apostaron por esta creencia y no tuvieron problema en compartirlo a la prensa, incluso, algunas parejas se casaron bajo esta religión. Este fue el caso de Emilia Attias y el Turco Naim, quienes tuvieron 3 bodas para celebrarla de maneras diferentes.

La actriz y la humorista celebraron su boda en Bahía, Brasil, el país oriundo de la religión. La primera ceremonia tuvo lugar en una iglesia, pero la segunda estaba específicamente organizada para que sea bajo la creencia umbanda. La pareja realizó una ofrenda de flores, velas, cartas y comida que envío al río arriba de una barca para la diosa Iemanjá en la playa de Arraial d’Ajuda.

“Soy una persona muy espiritual y para mí era importante que nos casáramos en un marco de espiritualidad, pero además necesitábamos esta intimidad, lejos de todo y junto a las personas que queremos y nos quieren, los que forman nuestro mundo. En Buenos Aires siempre estamos ocupados, con mucho trabajo y obligaciones y no podemos compartir tantos momentos como quisiéramos con nuestra gente cercana", reveló Emilia a Caras.

Emilia Attias y el Turco Naím

Dady Brieva y Mariela Anchipi fueron otra de las parejas del mundo del espectáculo que se casaron bajo esta religión. "Somos religiosos, pero como ya estoy casado y no nos dejan volver a hacerlo por Iglesia, decidimos hacerlo de esta manera", había contado el humorista en el 2015 para explicar el motivo de aquella boda.

La relación de Julieta Prandi con Claudo Contardi y sus prácticas como pai umbanda

Dentro de la religión umbanda, como todas las demás religiones, se encuentran quienes lideran esos grupos que se conocen como pai umbanda. Claudio, ex marido de Julieta, era uno de ellos y las actividades que practicaban espantaban a la conductora, junto a la violencia verbal y psicológica que ejercía contra ella.

Prandi explicó en uno de sus programas que ella se enteró mucho tiempo después del rol de Contardi como pai. "Lo que pasa es que las personas que se dedican a esto cobran poder con tu miedo. Se alimentan de tu miedo. Entonces, primero tienen gente a su cargo. Van amenazándote con lo que pueden hacer, y he visto muchísimas cosas", expresó.

“Tienen sus ‘hijos de religión’, es un mundo oscuro y turbio que no tenés ganas de entrar”, expresó mientras contaba que el padre de sus hijos, con quien tuvo una batalla legal, practicaba rituales con animales muertos y, a veces, era en contra de ella, por lo que acudía al catolicismo para limpiarse.

Otras celebridades que acudieron a la umbanda

El Mono de Kapanga fue otra de las figuras que acudió a esta creencia para poder superar su adicción a las drogas, a partir de un vínculo que entabló con un pai se acercó al grupo para encontrarse con algo que no había esperado.

"En un momento el pai se fue y volvió incorporado por una entidad. Esa religión trabaja con almas perdidas y los pai prestan su cuerpo para que se rediman, porque hicieron cosas picantes en su vida", contó en PH mientras relataba que fue cubierto en sangre de gallina y paloma formando parte del ritual.

Matías Alé

Matía Alé fue otra de las celebridades que tuvo un contacto directo con la creencia desde que era pequeño, ya que su madre creía que si tomaba sangre de tortuga se le curaría el asma. "Mi vieja, cuando yo era chiquitito, creyendo que yo tenía asma, me mandaba a tomar sangre de tortuga al lado de un rio; mataban gallinas adelante mío y me tiraban la sangre en rituales umbanda", contó.

En una ocasión, desde Infama intentaron comunicarse con la madre de Matías, pero se negó rotundamente a hablar de las actividades que realizaban en Brasil. Por su parte, Gastón Recondo fue otro de los famosos que también fue víctima de las creencias de su madre.

"Yo tenía 10 años recién cumplidos y no estaba preparado para que me extirparan de mi mamá. Ella, en la desesperación, cayó en casa de una curandera umbanda y una vez me llevó a mí también”, expresó Recondo sobre cómo la umbanda fue una solución para que su madre no pierda la tenencia.

En el caso de Morena Rial, tras todo lo que se habló en LAM bajo la conducción de Yanina, la examiga, quien también era niñera de Francesco, reveló que acude a dichos rituales para maldecir a su padre.