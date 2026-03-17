La emoción de Nicolás Cabré al reencontrarse con su hija Rufina tras tres meses separados

Durante los últimos meses, Rufina Cabré estuvo instalada en Estambul junto a su madre, la China Suárez. Desde enero, la niña acompañó a la artista en Turquía, donde reside actualmente debido a su relación con Mauro Icardi. La joven escolarizada en Estambul, finalmente regresó al país para reencontrarse con parte de su familia.

La China Suárez y Rufina Cabré

Su inesperado regreso al país, le permitió vivir un esperado reencuentro con su padre, Nicolás Cabré y Rocío Pardo, con quien también mantiene un excelente vínculo. El actor no ocultó su emoción por volver a verla después de varios meses separados y decidió compartir el momento con sus seguidores.

Así fue el reencuentro familiar en Palermo

El encuentro entre padre e hija se dio en un clima íntimo y familiar en El Patio, uno de los restaurantes más elegidos de la ciudad. Ahí la pequeña familia ensamblada disfrutó de una comida juntos después de más de tres meses separados. El mágico momento fue inmortalizado en redes sociales por el actor.

Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré

En la foto se los puede ver sonrientes alrededor de la mesa mientras disfrutan de la salida, acompañada por una breve pero significativa dedicatoria: “con mis amores”, junto a un corazón rojo. A pesar de la distancia, Nicolás Cabré y Rufina logran mantener un vínculo sólido y una complicidad impresionante.

El presente familiar de Nicolás Cabré

El reencuentro con Rufina llega en un momento especial para Nicolás Cabré, que atraviesa una etapa de plenitud personal. El actor celebró recientemente su matrimonio con Rocío Pardo, con quien consolidó un proyecto familiar en el que también participa activamente su hija.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2025 en una ceremonia íntima realizada en la Estancia Bosque Alegre. En aquella celebración, Rufina Cabré tuvo un rol muy importante y acompañó a su padre en varios de los momentos más significativos de la boda, reflejando el fuerte vínculo que mantienen.