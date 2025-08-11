María Vázquez volvió a marcar tendencia con un look ecuestre chic que confirma que usar botas altas por encima del pantalón es la moda que dominará esta temporada. La modelo y empresaria apostó por un conjunto que combina elegancia, comodidad y funcionalidad, ideal para quienes buscan estilizar su figura sin perder estilo.

Adiós a las botas sin tacón: la tendencia de botas altas con taco que impone María Vázquez

Durante una visita a su stud, María lució un pantalón de gabardina camel combinado con botas altas al tono, que llevó por encima del pantalón para realzar su silueta. Completó el outfit con una camisa estampada en azul y blanco, un blazer con print floral y una cartera de cuero marrón con detalles trenzados, que aportó textura y calidez al conjunto.

Esta tendencia, que se vio en las pasarelas internacionales de París y Milán y se impone en el street style, transforma la manera de llevar las botas, pasando de una opción funcional a un verdadero ícono de moda. Usar las botas por encima del pantalón no solo aporta estructura y estilo, sino que también es una fórmula práctica para climas fríos, protegiendo del viento y la humedad sin sacrificar elegancia.

Para lograr este look, la clave está en elegir pantalones ajustados o rectos que eviten volumen extra y botas de cuero o gamuza con buena estructura. Además, combinar colores de forma armónica y sumar accesorios como cinturones o carteras ayuda a darle personalidad al outfit.

Si querés renovar tu guardarropa y sumarte a esta tendencia, el ejemplo de María Vázquez es un must que podés adoptar fácilmente y adaptar a tu estilo personal.

AM