Una por una, todas las fotos de la intensa rutina de entrenamiento de Juana Viale

Juana Viale volvió a mostrar que, además de su agenda cargada y su rutina frente a cámara, hay un espacio fijo que no negocia: el entrenamiento. En las últimas horas, la conductora compartió en Instagram una serie de fotos donde se la ve en un gimnasio, realizando una rutina intensa y sin pausas, de esas que dejan transpirando pero con sonrisa de satisfacción al final. Nada de poses ni selfies relajadas: pesas, cajas, mancuernas y concentración total. Las imágenes muestran distintos momentos del circuito, con ejercicios de fuerza y movimientos funcionales que exigen todo el cuerpo.

Juana Viale y una rutina que no da respiro

En las primeras imágenes se la ve a Juana Viale trabajando con barra en banco, un ejercicio clave para fortalecer el tren superior, en especial los pectorales. Con postura firme y movimientos controlados, la conductora baja y sube el peso con foco en la técnica, marcando que no se trata solo de fuerza, sino de hacerlo bien. En otras tomas aparece con mancuernas, haciendo press de hombros, otro clásico del entrenamiento funcional que exige brazos, espalda y estabilidad. Todo con ritmo constante y sin perder la concentración. Después, la rutina sigue con ejercicios más dinámicos, apoyada sobre una caja y trabajando con un solo brazo, sumando equilibrio y activación de los abdominales.

También hay lugar para curls de bíceps, de pie, con mancuernas, y para los famosos step ups, subiendo y bajando de las cajas con peso en las manos, un movimiento que combina fuerza de piernas con resistencia. Cada foto deja ver que no es una pasada rápida por el gym, sino una sesión completa y exigente. La variedad de ejercicios muestra un trabajo bien integral, pensado para fortalecer distintos grupos musculares y mantener el cuerpo en movimiento constante. Más que una rutina aislada, se nota una constancia que forma parte de su día a día.

Juana Viale y el equilibrio entre ejercicio y alimentación

Este costado activo va de la mano con una forma de comer bastante simple y consciente. Juana suele compartir platos frescos, con muchas verduras, algo de proteína y combinaciones fáciles de preparar. De hecho, hace poco contó cuál es una de sus ensaladas favoritas: mezcla de hojas verdes, tomate, palta, semillas y algún toque crocante, ideal para después de entrenar o como comida liviana del día. Lejos de dietas raras, apuesta por lo casero, lo rápido y lo nutritivo. Una forma de cuidarse que no tiene demasiadas vueltas, pero sí mucha constancia.

No es la primera vez que muestra este tipo de rutinas, pero cada vez que lo hace queda claro que el entrenamiento es parte de su organización diaria y no algo ocasional. Entre grabaciones, viajes y compromisos, encuentra un rato para moverse, exigirse y mantenerse fuerte. Y eso también se refleja en la energía con la que encara cada proyecto. Con estas fotos, Juana Viale vuelve a dejar en claro que el bienestar no pasa solo por verse bien, sino por sentirse activa, fuerte y conectada con el cuerpo.