Adiós a las cunas clásicas: el diseño que eligió María Belén Ludueña para su hijo, Vito, y es tendencia

Este jueves nació Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri, y en cuestión de horas la periodista decidió compartir la primera imagen de su bebé. La publicación, cargada de emoción, no tardó en llenarse de mensajes de cariño y acompañamiento por parte de sus seguidores, que siguieron de cerca todo el proceso. “Bienvenido Vito! Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. Muchas gracias a todos por el cariño!”, escribió.

Vito, María Belén Ludueña y Jorge Macri

María Belén Ludueña se ha estado preparando desde hace meses para la llegada del pequeño y hoy, finalmente su sueño está completo. Hace algunas semanas, la periodista compartió parte de la habitación de Vito. Con una estética cuidada y coherente, el espacio refleja una nueva forma de entender los cuartos infantiles, donde el diseño no solo acompaña, sino que también comunica.

Un diseño minimalista y funcional

Lejos de apostar por un único modelo tradicional, María Belén Ludueña eligió incorporar dos cunas que dialogan entre sí y construyen un ambiente armónico. La principal, de mayor tamaño, está realizada en madera blanca y presenta una estructura robusta, con barandas finas que equilibran seguridad y ligereza visual.

Así es la habitación de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Además, suma una cómoda integrada con cajones, un detalle funcional que responde a la dinámica diaria. Esta cuna transmite orden, limpieza y calma. El protector acolchado en uno de sus laterales refuerza la idea de confort y cuidado, en línea con un espacio pensado para acompañar los primeros meses del bebé.

Funcionalidad y calidez en cada pieza

En contraste, una segunda cuna más pequeña y liviana completa el ambiente. También en color blanco, su diseño es más simple y flexible, ideal como opción auxiliar dentro del mismo espacio. Este modelo elegido por María Belén Ludueña incorpora una dimensión más lúdica, con peluches y detalles decorativos que aportan dulzura sin perder coherencia estética.

María Belén Ludueña

En conjunto, ambas cunas elegidas por María Belén Ludueña marcan una tendencia que se aleja del esquema clásico pues, no se trata solo de una pieza central, sino de un sistema pensado para adaptarse a distintas necesidades. Con una paleta neutra, materiales suaves y una estética minimalista, el cuarto de Vito refleja una nueva manera de habitar la infancia, donde el diseño acompaña desde el primer día.