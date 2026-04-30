Nació Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Nació el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri. Finalmente, Vito llegó a este mundo en la mañana de este jueves 30 de abril. Tanto el pequeño como su mamá, se encuentran bien y descansando, después de tanta espera por su llegada.

María Belén Ludueña dio la bienvenida a Vito

Ya desde este miércoles se sabía que el nacimiento de Vito se daría este jueves. Primero fue el propio Jorge Macri el que confirmó la noticia, luego, María Belén Ludueña se encargó de retratar su llegada a la clínica y la espera en la habitación.

Como no podía ser de otra manera, tal cual ha sucedido a lo largo de su embarazo, la periodista compartió cada momento de las horas previas al nacimiento. Incluso hizo algunas publicaciones en las que se despedía oficialmente de su panza.

En la primera de ellas, se la puede ver junto a Jorge Macri en el ascensor, en una postal que describió como “la última foto de a dos”. Luego, sí compartió, ya desde la clínica, la despedida oficial a su pancita. “Chau panza, te voy a extrañar. Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”, escribió.

María Belén Ludueña y Jorge Macri.

De momento no se saben más detalles, pero se espera que la primera foto oficial de Vito se conozca a través de las redes sociales de María Belén Ludueña. Una decisión que no sorprende, teniendo en cuenta el rol que tuvo ese medio durante todo el embarazo y la comunidad que mantiene la periodista.

La despedida de María Belén Ludueña a su panza.

La última aparición pública de María Belén Ludueña con Vito en la panza

Este martes por la noche, apenas algunas horas antes del nacimiento de Vito, María Belén Ludueña tuvo su último evento social acompañada de su panza. La periodista estuvo fue una de las invitadas a la Avant Premiere de El Diablo Viste a la Moda 2, organizada por Elina Costantini en el Malba y se destacó por su look total black con taco aguja. Su presencia causó sorpresa por el inminente nacimiento y llevó a que incluso se especulara con que la fecha del parto había cambiado. Algo que, a la vista de los hechos, no ocurrió.

María Belén Ludueña en la Avant Premiere de El Dialbo viste a la Moda 2.

Finalmente, tras tanta espera, Vito llegó a este mundo y lo hizo de la mejor manera. María Belén Ludueña, Jorge Macri y su bebé, se encuentran felices, disfrutando de un presente que tanto soñaron e imaginaron.