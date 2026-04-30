La primera foto de Vito, el hijo de María Belén Ludueña y Jorge Macri

Este jueves nació Vito, el bebé de María Belén Ludueña y Jorge Macrí. Algunas pocas horas después, la periodista compartió la primera imagen de su hijo, en una publicación cargada de emoción que se llenó de muestras de apoyo y afecto. "Somos muy felices por tu llegada", escribió.

Así es Vito, el bebé de María Belén Ludueña

Solo pasaron un puñado de horas desde que se conoció el nacimiento de Vito, el hijo de María Belén Ludueña, y la primera su primera imagen oficial. Fue la propia periodista la que utilizó sus redes sociales para compartir la postal con sus seguidores, que la han acompañado, aunque sea virtualmente, en todo el proceso. "Bienvenido Vito! Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. Muchas gracias a todos por el cariño!", escribió en su publicación y rápidamente recibió el cariño y el apoyo de decenas de miles de personas.

La primera foto de Vito, el bebé de María Belén Ludueña y Jorge Macri.

Así fue el nacimiento de Vito, el hijo de María Belén Ludueña

Ya desde este miércoles se sabía que el nacimiento de Vito se daría este jueves. Primero fue el propio Jorge Macri el que confirmó la noticia, luego, María Belén Ludueña se encargó de retratar su llegada a la clínica y la espera en la habitación. Como no podía ser de otra manera, tal cual ha sucedido a lo largo de su embarazo, la periodista compartió cada momento de las horas previas al nacimiento. Incluso hizo algunas publicaciones en las que se despedía oficialmente de su panza.

En la primera de ellas, se la puede ver junto a Jorge Macri en el ascensor, en una postal que describió como “la última foto de a dos”. Luego, sí compartió, ya desde la clínica, la despedida oficial a su pancita. “Chau panza, te voy a extrañar. Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”, escribió.

La despedida de María Belén Ludueña a su panza.

Este jueves por la mañana, apenas algunas horas después de esa última publicación con su pancita, se confirmó el nacimiento de Vito. Si bien no se dieron detalles sobre el peso ni cómo había sido el parto, sí se aclaró que tanto el bebé como la mamá se encontraban en perfectas condiciones, algo que quedó reflejado en la primera foto oficial del pequeño.

De esta manera se cierra una de las historias más lindas y esperadas en la vida de María Belén Ludueña. La llegada de Vito atravesó un embarazo que ella misma definió como "privilegiado" y que compartió en todo momento en sus redes sociales. Ahora comienza una nueva etapa, después de "la última foto de 2" y con la primera foto de 3.