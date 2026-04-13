Adiós al jean wide leg: la elección de Juliana Awada para un look urbano y sofisticado

En un contexto donde los cortes amplios dominaron la escena durante varias temporadas, Juliana Awada vuelve a imponer su sello con una elección que se aleja de los extremos. Fiel a su estética de lujo silencioso, la empresaria apuesta por un jean de silueta recta que redefine el concepto de básico.

Juliana Awada

Lejos de buscar protagonismo a través de tendencias, el look de Juliana Awada se construye desde la proporción y la naturalidad. Cada prenda parece elegida sin esfuerzo, pero responde a una lógica precisa: menos impacto visual, más coherencia estética. Y en ese equilibrio, el denim se posiciona como el verdadero eje del estilismo.

El nuevo básico de Juliana Awada

El corazón del look de Juliana Awada está en un jean de corte recto suavemente relajado, una silueta que se ubica estratégicamente entre el skinny y el wide leg. Este fit logra una caída limpia desde la cadera, sin ajustar ni ampliar en exceso, generando una línea visual que estiliza sin rigidez.

El impresionante estilismo de Juliana Awada

El tiro medio-alto acompaña la forma del cuerpo sin forzarla, mientras que el largo aporta ese detalle clave que transforma lo casual en pulido. A esto se suma un lavado azul clásico, sin roturas ni desgastes, que eleva automáticamente el conjunto. El resultado es un equilibrio exacto: un jean que no busca llamar la atención, pero que define todo el look.

Cómo replicar el estilismo de Juliana Awada

Para lograr este efecto urbano y sofisticado de Juliana Awanda, la clave no está en sumar, sino en elegir con precisión. Optar por un jean de corte recto o straight, con tiro medio o alto y un lavado azul tradicional, es el primer paso. El largo debe ser exacto: ni cropped ni arrastrando, sino apenas tocando el zapato.

El impresionante estilismo de Juliana Awada

El resto del estilismo debe acompañar sin competir. Un sweater neutro aporta suavidad, mientras que unas zapatillas en tonos tierra actualizan el look y lo vuelven más relajado. Los accesorios, en cambio, pueden introducir textura para evitar que el conjunto se vea plano. Así, Juliana Awada deja claro que el diferencial está en el balance, prendas simples, bien elegidas, que construyen un resultado natural pero profundamente pensado.