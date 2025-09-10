Adiós al pelo lacio: el nuevo look de Gimena Accardi para estrenar su soltería

Las últimas semanas han sido complicadas para Gimena Accardi. Y es que tras confirmar su separación de Nico Vázquez, después de 18 años juntos, la actriz quedó en el centro de la atención mediática. Ella misma reconoció haberle sido infiel y, desde entonces, debió hacerle frente a las cámaras y micrófonos para dar explicaciones sobre lo que había sucedido. En ese marco, aseguró que ya había hablado lo necesario y que necesitaba seguir adelante con su vida.

Gimena Accardi, Nicolás Vázquez

Con la misma determinación con la que enfrentó la ruptura, Gimena Accardi decidió apostar por un nuevo look, dejando atrás su pelo lacio y apostar por un estilo más renovado, relajado y atrevido. La transformación no solo representa un cambio estético, sino también un gesto de reinvención personal en sintonía con su nueva etapa de soltería.

El cambio de look de Gime Accardi

La actriz compartió su nuevo look en las redes sociales, en donde compartió algunas imágenes luciendo sus rulos naturales. “Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, escribió en una de sus publicaciones, mientras celebraba el regreso a una versión más auténtica y fresca de sí misma.

Sin embargo, no fueron sus rulos lo único que llamó la atención. La actriz armó un estilismo relajado y elegante al mismo tiempo, combinando un chaleco sastrero blanco, de espalda descubierta y con un lazo, con un pantalón deportivo verde con detalles amarillos. Con este atuendo, Gimena se presentó en el programa Soñé que volaba (Olga), donde se robó todas las miradas.

Las últimas declaraciones de Gimena Accardi

En las últimas declaraciones brindadas por Gimena Accardi, la actriz aseguró que ya no tenía más nada que explicar marcando límites a los medios. Esas palabras sumadas a su nuevo estilismo, dejan entrever que la expareja de Nico Vázquez está enfocada en seguir construyendo su presente laboral.

Gimena Accardi

En esa misma entrevista y consultada por rumores de un posible romance con un joven desconocido, Gimena Accardi se mostró firme: “Lo que quería aclarar ya lo aclaré. No tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Yo sé la verdad y Nico también, eso es lo importante”. De esta manera, dejó en claro que no se sumará a especulaciones.