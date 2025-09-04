Luego de firmar el divorcio con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi vive su vida de soltera en la más absoluta reserva. Sin embargo, todavía siguen resonando sus declaraciones donde confesó la infidelidad a su exmarido y el presunto vínculo sentimental que habría mantenido con Andrés Gil, su compañero de elenco y pareja de su amiga Cande Vetrano.

Ante esto, la actriz fue interceptada por la prensa a la salida de su programa de streaming la cual le preguntó acerca de la artista con quien mantenía una estrecha amistad.

Gimena Accardi confesando su infidelidad | Twitter

Gimena Accardi hizo referencia a su vínculo con Cande Vetrano

Lo que comenzó como una inocente confesión para que se deje de atacar a Nicolás Vázquez por presunto engaño hacia quien fuera su pareja, Gimena Accardi quiso poner blanco sobre negro haciéndose cargo de su traición sentimental. Si bien aclaró que este no fue el desencadenante de los motivos que la llevaron a separarse, la intérprete quiso limpiar el nombre del productor de Rocky y asumir las culpas. “Sabía que iba a ser fuerte, pero era importante aclararlo. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, dijo ante los micrófonos de LAM (América TV).

Fue en ese momento que comenzaron a surgir los rumores de que el presunto tercero en discordia era Andrés Gil, actual compañero de vida de Cande Vetrano. Ambos desmintieron que esta información sea cierta, al punto tal que el padre de Pino largó un comunicado en el que pidió preservar a su familia de los comentarios malintencionados. No obstante, hay quienes siguen si creerles a los protagonistas de En otras Palabras y es por eso que la voz de la ex Casi Ángeles sigue siendo la más buscada.

“Hace varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Digan lo que digan, yo no tengo más ganas de aclarar nada”, sostuvo.

Sin ánimos de seguir ampliando los pormenores de su vida, la ex esposa de Nico Vázquez eludió los comentarios acerca de su vínculo con Cande Vetrano: “Les mando un beso enorme. Sí, está todo bárbaro”.

Cande Vetrano y Andrés Gil | Twitter

La crisis en la amistad entre Gimena Accardi y Cande Vetrano sigue siendo un misterio instalado en la opinión pública luego de que se la vinculara con el actor. Ambas, con bajo perfil mediático sobre sus vidas sentimentales, deciden llamarse al silencio y dejar que las acciones hablen por sí solas.

NB