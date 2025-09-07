La primera foto de Cande Vetrano y Andrés Gil tras el escándalo con Gimena Accardi

Por primera vez tras la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Andrés Gil y Cande Vetrano se mostraron juntos en un recital. El actor, que fue señalado como el supuesto amante de la ex Casi Ángeles, asistió junto a la artista al recital de Lali Espósito en Vélez.

La primera imagen de Cande Vetrano y Andrés Gil tras el escándalo con Gime Accardi

Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos en el recital de Lali Espósito en Vélez a poco menos de un mes de quedar involucrados en separación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi.

Cande Vetrano y Andrés Gil

La pareja eligió el show de Lali Espósito en Vélez para disfrutar de una salida romántica y allí fueron retratados por el periodista Fede Flowers, quien compartió la postal en redes. En la foto se ve a los papás dl pequeño Pino sonrientes y muy unidos, disipando los rumores de crisis que habían circulado en las últimas semanas.

La aparición pública de los actores no pasó desapercibida porque ocurre en medio del fuerte revuelo mediático que provocó la ruptura de Accardi y Vázquez. Tras más de 15 años de relación, el matrimonio se quebró a raíz de una infidelidad de la actriz, que ella misma reconoció en su programa de streaming en OLGA. Esa confesión dejó al descubierto la crisis que atravesaban y derivó en múltiples especulaciones sobre la identidad del tercero en discordia.

Andrés Gil, Nico Vázquez y Gimena Accardi en el teatro

En ese contexto, el nombre de Andrés Gil salió a la luz. El actor compartió escenario con Accardi en la obra En otras palabras y siempre se habló de la química que tenían tanto arriba como abajo del escenario. Muchos señalaron a Gil como el presunto amante, algo que Gimena desmintió de manera contundente. Según su propia versión, la infidelidad había sido con “un random”, desligando a su compañero de elenco.

Aun así, los rumores golpearon de lleno a la relación de Gil con Cande Vetrano. Por eso, la foto juntos en Vélez cobra especial relevancia: es una manera de dejar en claro que el romance sigue firme y que eligieron mostrarse públicamente tras semanas de especulaciones. Con esta salida, la pareja ratificó que atraviesa un buen momento, más allá del escándalo mediático que los rodea.