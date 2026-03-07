Adiós a las cocinas con islas: Marcela Kloosterboer sigue la nueva tendencia de decoración del 2026

Marcela Kloosterboer deja ver mediante algunos posteos los rincones preferidos de su hogar. En las últimas horas, la artista sorprendió al mostrarse en su cocina brindando una idea para la hora de la merienda. Este ambiente, que refleja su estilo y se encuentra en sintonía con la estética de su residencia, fue el verdadero centro de atención y se llevó todos los halagos.

Amplia, luminosa y minimalista: así es la cocina de Marcela Kloosterboer

La cocina suele ser uno de los espacios más íntimos de la casa y, muchas veces sin proponérselo, las celebridades terminan mostrando detalles de su decoración en redes sociales. Esta vez fue Marcela Kloosterboer quien se mostró allí mientras mostraba su lado culinario y deslumbró a sus millones de seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó un video preparando la merienda para su hija Juana, fruto de su amor con su esposo Fernando Sieling. En el mismo, expresa que realizó una opción rica y saludable. "Pancakes para la tarde. Tiene harina de almendras, cacao, banana, arándanos y frambuesas congelas", se la escucha decir mientras coloca miel al plato. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el ambiente que se veía detrás.

Marcela Kloosterboer

Se trata de una cocina amplia, luminosa y de estilo minimalista que refleja algunas de las tendencias de decoración más elegidas del momento. Tal como se puede ver en su publicación, la misma se encuentra envuelta en tonos claros, especialmente el blanco. Tanto las paredes como las alacenas poseen esta tonalidad que genera una estética limpia y ordenada.

La cocina moderna y minimalista de Marcela Kloosterboer

El detalle poco común de la cocina de Marcela Kloosterboer

Uno de los detalles que más sorprendió es que Marcela Kloosterboer decidió prescindir de la clásica isla central, un elemento muy común en las cocinas modernas. En su lugar, optó por una distribución funcional con mesadas laterales que recorren las paredes, logrando una circulación más despejada y práctica.

Cabe mencionar que la cocina también se destaca por su gran ventana horizontal ubicada detrás de la bacha, lo que permite el ingreso de abundante luz natural durante el día y ofrece una vista verde hacia el exterior. Esta abertura suma calidez y conecta el interior de la casa con el jardín.

El estilo general de la cocina de Marcela Kloosterboer se completa con electrodomésticos discretos y una estética simple, donde cada objeto parece estar elegido con cuidado y suma atención. Sobre la mesada se pueden ver algunos elementos de uso diario, como una pava eléctrica y utensilios de cocina, que refuerzan la sensación de un espacio familiar.

Otro detalle que suma personalidad es el piso de madera, que contrasta con el blanco predominante y aporta un toque cálido al lugar. Esta combinación entre materiales naturales y líneas modernas es una de las claves de las tendencias actuales en diseño de interiores. De esta manera, Marcela Kloosterboer le dijo adiós a las cocinas con islas y apostó seguir la nueva tendencia de decoración del 2026 que va ganando terreno.