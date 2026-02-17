Las fotos familiares de Marcela Kloosterboer de vacaciones en Brasil

Marcela Kloosterboer viajó a Brasil para vacacionar junto a su marido, Fernando Sieling, y sus hijos Juana (9) y Otto (6) y eligió la imponen te reserva natural de Imbassaí, en Bahía, para pasar unos días paradisíacos.

El 2025 fue un año intenso para Marcela, quien se unió a la comedia familiar “Un viaje en el tiempo” donde reemplazó a Paula Chaves, en una producción que se presentó en el Teatro Broadway con Pedro Alfonso y Diego Ramos como director.

La actriz y su esposo Fernando Sieling en la reserva natural de Imbassaí, en Bahía, Brasil.

Talentosa y con una larga trayectoria, Marcela Kloosterboer apenas tenía 12 años cuando debutó en “Amigovios”, luego vinieron éxitos como “Mi familia es un dibujo” y “Chiquititas” y nunca paró de trabajar, no sólo en la actuación si no que fue la elegida de varias marcas para protagonizar sus campañas.

La pareja disfrutó cada momento junto a sus hijos Juana, de 9 años y Otto, de 6.

Responsable en el cuidado de la naturaleza y de los animales, Kloosterboer nunca fue obsesiva con su cuerpo, pero si amante de la comida sana y muy respetuosa de su rutina de actividad física que se evidencia en su físico escultural.

En las fotos, Marcela posó su elegancia y cautivó con sus microbikinis que destacaban su cuerpo trabajado.

Cómo fue la rutina familiar de Kloosterboer en sus vacaciones

En los espacios del Resort Grand Palladium Im bassaí, ubicado frente al mar de Costa Dos Coqueiros en Praia do Forte, las horas de la actriz transcurrieron entre largas jornadas de playa, caminatas, lecturas y juegos en familia con su hijo Otto y su hija Juana, quien el año pasado fue bautizada y tomó la primera comunión.

Los hijos de Marcela, Otto y Juana, a pura diversión en un entorno paradisíaco.

Las imágenes son verdaderas postales de placer en medio de la vegetación y con largas sobremesas en los restó de comidas típicas.

Padres e hijos tomaron clases de surf.

“Disfrutando días en este paraíso. En Brasil aunque mi corazón siempre esté en Argentina” escribió la actriz, aclarando que eran palabras de su hija Juana.

Marcela sorprende cada año con su belleza intacta.

Este 2026 llegó con muchos proyectos para la actriz, que decidirá su futuro laboral luego del regreso.

Texto: rebeca Peiró.

Agradecimiento: Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa Palladium Hotel Group