Marcela Kloosterboer envuelta en una escandalosa denuncia

Tras unas relajantes vacaciones en familia y lejos de la televisión argentina, Marcela Kloosterboer fue ubicada dentro de las críticas mediáticas y de las redes sociales. Ella es una de las actrices conocidas por sus diversos trabajos en telenovelas, moda y por su profunda preocupación por el maltrato animal en el país. Sin embargo, dieron a conocer que su suegra fue denunciada por abandono animal, e incluso asociaciones de adopciones se lo dejaron ver en sus posteos de Instagram.

Marcela Kloosterboer, Fernando Sieling, Martha Sieling

La suegra de Marcela Kloosterboer fue denunciada por abandono animal

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling son de las parejas más unidas de la televisión argentina. Con una casa rodeada de naturaleza y una educación a sus hijos basada en el cuidado de los animales y la alimentación vegetariana, muestran su desacuerdo con el maltrato animal y su fuerte compromiso con su proteccionismo. Es por eso que, en las últimas horas, se volvieron centro de escándalo, cuando apuntaron contra Martha Sieling, la suegra de la actriz, ya que fue denunciada de abandono de gatitos.

Los primeros en dar a conocer la noticia fueron Fede Flowers y Fernanda Iglesias, a través de sus cuentas de X. Horas más tarde de un intercambio entre ellos, donde comenzaron los rumores, una organización de rescate de gatos compartió fotografías de las tres gatitas y señalaron: “Abandonó a sus gatas, Martha Sieling, suegra de la actriz Marcela Kloosterboer”. La denuncia no quedó solo en cuentas ajenas a la actriz. En una de sus últimas publicaciones, le explicaron la situación: "Los vecinos le están dando de comer, por si no estás enterada. La están escrachando. Por favor, comunicate con nosotros cuánto antes".

Las denuncias contra Martha Sieling, suegra de Marcela Kloosterboer

Marcela Kloosterboer: vegetariana desde los 8 años y muy comprometida con el proteccionismo animal

Desde sus 8 años, Marcela Kloosterboer dejó en claro su postura a favor de los animales, al elegir una dieta vegetariana que aún mantiene en la actualidad. Al volverse famosa, se unió a diversas organizaciones, esparciendo el mensaje de adoptar mascotas. Fue así que dos de sus perros llegaron a su vida: por un lado, Perri fue rescatado de la calle; por el otro, Arturo llegó gracias a unas conocidas que le daban tránsito. Es por eso que la denuncia contra su suegra golpeó en su alrededor, y las organizaciones no dudaron en escribirle al respecto.

Marcela Kloosterboer y Arturo

Por el momento, Marcela Kloosterboer o su familia mantuvieron el silencio mediático y en redes sociales. Sin embargo, los usuarios no tardaron en dar su punto de vista, y ver la dura situación que la actriz estaría viviendo ante darse a conocer esta denuncia contra su suegra. Kloosterboer mantiene un estilo de vida natural y conectado con las mascotas y animales, por lo que muchos esperan un mensaje de ella, sobre el abandono de los gatitos.

A.E