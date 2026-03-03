Marcela Kloosterboer marca tendencia con su look urbano: jean wide leg, dorado y brillos

Marcela Kloosterboer marca tendencia con su look urbano al elegir un jean wide leg dorado con brillos, una propuesta que combina comodidad y estilo en una sola prenda. Su elección muestra un estilo que se reinventa para ser protagonista de un outfit moderno y versátil. La actriz completó su elección con prendas que equilibraron el conjunto sin perder coherencia.

Dorado y con brillos: Marcela Kloosterboer marca la tendencia del look urbano

En las últimas horas, la reconocida actriz compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde mostró su outfit para una salida nocturna. En esta ocasión la modelo se declinó por un jean wide leg dorado con brillos, una prenda que combina comodidad y estilo, y que se posiciona como una de las tendencias más fuertes de la temporada.

La elección de Marcela Kloosterboer mostró cómo el denim puede reinventarse y transformarse en una pieza clave para un outfit urbano con un toque sofisticado. Este corte es de los más buscados en la actualidad por su silueta amplia y relajada. La artista lo llevó en una versión dorada con brillos, un detalle que lo convierte en una prenda llamativa y versátil.

Este tipo de diseño permite que el jean deje de ser únicamente un básico y se transforme en el centro de atención de cualquier conjunto. Para completar su look, la actriz optó por un top negro ajustado de breteles finos, que equilibró la amplitud del pantalón y resaltó su silueta. El contraste entre ambos tonos generó un efecto visual atractivo.

Marcela Kloosterboer, un estilo que marca el pulso de la moda

No es la primera vez que Marcela Kloosterboer marca la tendencia de la temporada. La actriz supo consolidarse como referente de la moda gracias a sus elecciones que combinan estilo y frescura. En distintas ocasiones, sus looks se convierten en inspiración y logran captar la atención por la manera en que adapta las prendas a su propio estilo.

En una aparición reciente, lució la prenda estrella para un look hippie chic descontracturado, mostrando cómo las texturas y los cortes pueden transformarse en protagonistas dentro de la moda urbana. El conjunto se destacó por un pantalón amplio combinado con piezas ligeras y detalles que aportaban frescura, logrando un resultado equilibrado y moderno.

Las publicaciones que Marcela Kloosterboer realiza en redes sociales sobre sus looks suelen impactar entre sus seguidores con rapidez. Su estilo, que combina naturalidad con propuestas innovadoras, la posiciona como una referente que logra que cada aparición tenga un atractivo especial.

El look urbano de Marcela Kloosterboer, con jean wide leg dorado y brillos, es una muestra clara de cómo la moda se reinventa y se adapta a nuevas tendencias. Su elección combinó comodidad, estilo y originalidad, convirtiéndose en una propuesta inspiradora para quienes buscan destacar en su día a día.

