Rocío Marengo mostró los juguetes que usa su hijo, Isidro, para la estimulación temprana

Rocío Marengo es una de las celebridades que se volvieron mamás primerizas, en los últimos días del 2025. Isidro Fort es su mayor orgullo y amor de su vida, desde su nacimiento el 3 de diciembre de 2025. Es por eso que no duda en compartir con sus seguidores todas las elecciones que toma para darle lo mejor a su bebé y ayudarlo a crecer fuerte y seguro. En las últimas horas, compartió un momento de una sesión de juegos que tuvo con él, y sorprendió a todos con la elección de juguete para la estimulación temprana.

Rocío Marengo, Eduardo Fort, Isidro Fort

El juguete de Isidro, el hijo de Rocío Marengo, para estimular su movilidad

Las celebridades que se volvieron madres primerizas no dudan en compartir a sus seguidores todas las elecciones de juguetes que estimulan en sus primeros meses a sus bebés. Desde móviles de cunas y mordedores hasta gimnasios para bebés y sonajeros suaves, los colores y sonidos llegan a sus casas para ayudar al pequeño a conocer el mundo a su alrededor. Rocío Marengo es una de las modelos que se muestra orgullosa por la llegada de su hijo Isidro, y expone todos los juguetes y muebles que compró para que el bebé se sienta cómodo en todo momento.

En las últimas horas, decidió compartir con los usuarios de las redes sociales una sesión de juego y risas junto a su pequeño. En el posteo, se veía a Isidro riéndose, mientras utilizaba un set de sonajeros descubridores de manos y pies. El mismo incluía dos muñequeras con velcro y dos calcetines, diseñados con personajes coloridos y texturas variadas para captar la atención del bebé, y ayudarlo a la estimulación temprana. Sin embargo, decidió destacar la sonrisa del pequeño con un tierno comentario: "Esas risas que contagian… chiquitito de mamá. Isi te amo mucho", escribió orgullosa, mientras que sus seguidores se sorprendían con la elección de juguete.

Los juguetes que usa Isidro para la estimulación temprana

El tierno mensaje de Rocío Marengo a Eduardo Fort

Rocío Marengo no duda en expresar el amor que siente por su hijo Isidro, y su esposo Eduardo Fort. Es por eso que, el 20 de febrero, en su 12º aniversario, le dedicó un tierno posteo al padre de su bebé. "¡Felices 12 años mi amor! ¡Que felicidad más grande es estar con vos! No llegamos a los 12 años de casualidad… Llegamos porque lo decidimos, porque apostamos a la familia, a una vida juntos. Hoy, mirar a nuestro hijo y saber que cada paso valió la pena. Gracias por estos 12 años de camino compartido. Gracias por no soltar mi mano en los momentos más difíciles. Gracias por construir conmigo esta familia que soñamos tanto. Lo que tenemos no es perfecto. Es real. Y eso lo hace infinito", expresó conmovida, y enterneció a todos los seguidores de la pareja.

El sentido mensaje de Rocio Merengo por su 12° aniversario con Eduardo Fort

Entre el amor y el juego, Rocío Marengo mantiene su casa llena de cariño y estimulación, y ayuda a sus bebé en los primeros pasos de su vida. Sus seguidores no dudan en acompañarla en cada momento especial, y destacar sus elecciones de juguetes y mueblería, para crear un ambiente optimo para el pequeño Isidro, quien de a poco se vuelve uno de los bebés influencers más importantes de las redes sociales.

A.E