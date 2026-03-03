Así es la estimulación que le realizan a Isidro, el hijo de Rocío Marengo

Isidro, el hijo de Rocío Marengo, protagonizó una tierna escena que destacó la importancia de los juegos y actividades en los primeros meses de vida. Con apenas unos meses, cada momento de juego y estimulación refleja los avances y detalles que forman parte del desarrollo cotidiano del niño.

Rocío Marengo mostró cómo son las terapias de estimulación de su hijo Isidro

Isidro, el hijo de Rocío Marengo, protagonizó una dulce escena que puso en primer plano la relevancia de los juegos y actividades en los primeros meses de crecimiento. Con tan solo unos meses, cada instancia de juego y estimulación muestra avances y momentos que forman parte de su desarrollo diario, integrándose a las experiencias que acompañan su infancia.

Rocío Marengo y su hijo Isidro Fort

En su cuenta de Instagram, la reconocida conductora emocionó a todos al mostrar un nuevo momento compartido junto a su hijo. En las imágenes se lo pudo ver recibiendo una sesión de estimulación temprana junto a una profesional, donde con apenas tres meses utilizó sus manitos para movilizar un sonajero.

En el video, Isidro aparece acompañado por una terapista especializada que lo guía en el uso de un sonajero. El bebé usa sus manos para interactuar con el objeto con movimientos simples. Este tipo de ejercicios forma parte de la estimulación temprana, una práctica que busca favorecer el desarrollo motor y sensorial en los primeros meses de vida.

La propuesta se centra en actividades lúdicas que despiertan la curiosidad del niño y lo ayudan a reconocer sonidos, texturas y colores. En este caso, el juguete que utiliza la profesional, en el video que compartió Rocío Marengo, se convierte en una herramienta que acompaña la coordinación y la atención.

Los juegos y las risas compartidas entre Rocío Marengo y su hijo Isidro

No es la primera vez que Rocío Marengo muestra los juegos de estimulación de su hijo Isidro, fruto de su relación con Eduardo Fort. En las últimas horas, también compartió una sesión donde el bebé se divirtió con un set de sonajeros diseñados para descubrir manos y pies. El conjunto incluía dos muñequeras con velcro y dos calcetines con personajes coloridos y texturas variadas.

Isidro Fort

La propuesta permitió que el pequeño explorara nuevas sensaciones y se riera mientras interactuaba con los accesorios. Las imágenes mostraron cómo cada estímulo genera respuestas espontáneas y cómo el juego se convierte en parte fundamental de su desarrollo motor y sensorial. Uno de los detalles que más captó la atención de los seguidores de la conductora fue la sonrisa del bebé durante su jornada de juegos.

Desde el nacimiento de Isidro, Rocío Marengo comparte distintos momentos de su maternidad. Las imágenes muestran cómo acompaña cada etapa con dedicación y cómo celebra los avances de su hijo. La conductora mostró juegos, risas y actividades que forman parte de la vida diaria, convirtiéndolos en instantes que generan interés entre sus seguidores.

Rocío Marengo y su hijo Isidro Fort

La estimulación temprana de Isidro, el hijo de Rocío Marengo, se convierte en un ejemplo de cómo el juego y las actividades simples pueden acompañar el desarrollo del pequeño. Desde el uso de sonajeros hasta accesorios diseñados para descubrir manos y pies, cada propuesta aporta nuevas experiencias y fortalece la conexión entre madre e hijo.

