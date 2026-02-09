El millonario negocio de Jakob von Plessen, el padre de los hijos de Zaira Nara, en el sur del país

Jakob von Plessen, expareja de Zaira Nara, construyó un perfil que combina linaje europeo, espíritu aventurero y visión empresarial en algunos de los paisajes más imponentes del planeta. Aunque siempre eligió mantenerse lejos del foco mediático, su nombre volvió a resonar por el exclusivo emprendimiento turístico que lidera en la Patagonia argentina. De raíces austríacas y perteneciente a una familia germana con título nobiliario de barón, supo transformar su pasión por la naturaleza en un negocio millonario que atrae a viajeros de todo el mundo.

La faceta popular de Jakob von Plessen, exmarido de Zaira Nara

La historia de amor entre Jakob von Plessen y Zaira Nara comenzó de manera inesperada. Se conocieron gracias a una amiga en común y, en un primer momento, la distancia hizo que mantuvieran un contacto virtual: él trabajaba en la sabana africana, mientras que la menor de las hermanas Nara imponía su carrera en el ambiente de la moda a nivel nacional. De acuerdo con las versiones acerca de cómo fue la primera vez que se vieron, ambos coinciden que el flechazo fue inmediato.

Jakob von Plessen y Zaira Nara | Instagram

En ese entonces, el empresario tenía 34 años y se desempeñaba como guía de safari en África, una experiencia que marcaría su identidad profesional. Pese a estar alejado de los medios de comunicación la popularidad de la experta en moda hizo que su nombre comenzara a resonar en la farándula local. No obstante, el aristócrata siguió profundizando su vida profesional a los márgenes de los flashes mediáticos.

El millonario negocio de Jakob von Plessen

Jakob Otto Ferdinand Baron von Plessen logró imponerse como uno de los empresarios más exitosos del turismo argentino. Su formación académica lo llevó a consagrarse licenciado en agronomía y también piloto de avión. Sin embargo, su carrera siempre estuvo ligada a la naturaleza extrema y a los territorios indómitos. Durante años organizó travesías en la reserva natural Masái Mara, al sudoeste de Kenia, donde guiaba expediciones para observar la fauna salvaje en su hábitat natural. Esa experiencia internacional fue clave para el desarrollo de su propuesta en el sur argentino.

Jakon von Plessen | Captura de pantalla página web

En paralelo a su actividad en África, el papá de los hijos de Zaira Nara encontró en Neuquén un escenario ideal para replicar el concepto de turismo de aventura de alto nivel. En estancias como Tres Lagos y Arroyo Verde, comenzó a guiar cabalgatas que combinan deporte, contemplación y confort. Por este motivo, la Patagonia se convirtió así en el epicentro de un emprendimiento que mezcla exclusividad con contacto directo con la naturaleza, una fórmula que seduce tanto a turistas extranjeros como a viajeros locales.

A través de un bagaje por la página web Black del exmarido de Zaira, su propuesta estrella es un safari de ocho días a través de los Andes, diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva. Según lo manifestado en sitio, el recorrido invita a seguir las huellas del puma, atravesar el desafiante “Paso de las Lágrimas” -un cruce de montaña con pendientes abruptas hacia el valle- y vivir jornadas intensas que culminan con encuentros distendidos alrededor de una copa de Malbec. Cada detalle está planificado para equilibrar aventura y descanso, incluyendo breaks para descansar bajo los árboles antes de retomar la cabalgata.

El programa no solo apunta a la adrenalina de recorrer los rincones más recónditos de la cordillera, sino también al disfrute pleno del entorno. Además, el guía de turismo asegura que las noches se desarrollan en un ambiente cálido y sofisticado, donde los huéspedes se reúnen en el bar para compartir historias, ideas y reflexiones hasta altas horas. La combinación de hospitalidad personalizada, paisajes imponentes y una logística cuidada al detalle consolidó a este ambicioso emprendimiento como una experiencia premium dentro del turismo patagónico.

Jakon von Plessen | Instagram

Lejos del ruido del espectáculo y enfocado cien por ciento en su proyecto ecuestre, Jakob von Plessen, exmarido de Zaira Nara, eligió que su vida pública quede en segundo plano frente a su vocación por la aventura y la pasión por recorrer la naturaleza extrema. Mientras su relación con la modelo generó interés mediático en el pasado, hoy su nombre está asociado a un negocio que capitaliza el entorno natural del sur argentino y reafirma su identidad como empresario de espíritu libre, entre la nobleza europea y la inmensidad de los paisajes patagónicos.

NB