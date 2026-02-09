Al mejor estilo black bride, Oriana Sabatini redefinió el look gótico a punto de ser mamá

Oriana Sabatini está en la dulce espera de su primera hija con Paulo Dybala. La emoción en ella se puede ver en sus constantes posteos al respecto, y preparación para cuando llegue el nacimiento. Sin embargo, la artista sigue redefiniendo la moda con su amor por el negro y sus looks sensuales. Es así como decidió redefinir su estilo gótico, a punto de volverse mamá, al mejor estilo black bride, con una sesión de fotos que provocó revuelo en las redes sociales.

La sesión de fotos gótica de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini redefinió el estilo de las futuras mamás con una vuelta de tuerca gótica

El estilo gótico comenzó en los 70 y se mantiene hoy en día como una de las estéticas fashionistas más elegidas por algunos usuarios. El total black, el encaje y la sensualidad se fusionan en un solo look, y vuelven a traer el drama como parte de la industria de la moda. Desde hace años, Oriana Sabatini es una gran influencia argentina al respecto, mostrando cotidianamente cómo el elige el negro como su color base. Esta pasión de ella no se fue al momento de enterarse que iba a ser mamá, y se alejó de los usuales colores claros que las mujeres eligen para dar una vuelta de tuerca a los looks mommy.

En su cuenta de Instagram, compartió una jugada sesión de fotos al mejor estilo black bride, y mostró cómo se encuentra a solo semanas del gran día. Para la ocasión, dejó que se viera su panza de 8 meses, y lució un conjunto lencero de corpiño recto y bombacha total black. Para darle esa vuelta gótica, un velo negro caía por encima de ella, creando una cola de varios metros por debajo, y sus guantes largos le daban el toque final. Las postales generaron revuelo y los halagos no faltaron.

La sesión de fotos gótica de Oriana Sabatini

Oriana Sabatini y el total black: un solo corazón

Oriana Sabatini elige el negro para las diferentes ocasiones de su vida, y encuentra su amor por lo gótico en las prendas cómodas o elegantes. Es así como opta por el total black para eventos de gala, como festivales o casamientos, marcando la sensualidad del color. Sin embargo, también demuestra en prendas de gimnasia o combinaciones para pasear, dejando en claro que el oscuro resalta por sobre las fusiones de colores de cada temporada.

Oriana Sabatini y su amor por el negro

Es así como se volvió una de las influencias góticas más importantes de la Argentina, y quiso mantenerlo incluso durante el embarazo. Alejándose de los colores ocre o crema clásicos de las mamás, Oriana Sabatini se la jugó con un look lencero total black, en una sesión de fotos al mejor estilo black bride. Sus seguidores y expertos fashionistas no dudaron en halagarla y volver a coronarla como fanática del total black y la estética dramática-oscura.

A.E