Los 3 bikinis de Zaira Nara que son ideales para mujeres de más de 35 años

Zaira Nara sabe cómo transformar cada verano en una lección de estilo. Lejos de las modas estridentes o los diseños excesivamente juveniles, la modelo apuesta por trajes de baño que priorizan la calidad, el buen calce y una estética atemporal que resulta especialmente favorecedora para mujeres de más de 35 años.

En sus últimas publicaciones desde la playa, Zaira Nara confirmó que el secreto del beachwear está en elegir piezas simples, bien construidas y fáciles de adaptar a distintos cuerpos. Colores lisos, cortes clásicos y una actitud relajada son los pilares de estos tres bikinis que ya se volvieron referencia.

Un bikini crema, elegante y sofisticado

El bikini en tono crema u off-white es una de las elecciones más celebradas de Zaira Nara. Con un diseño triangular clásico y breteles finos, esta pieza destaca por su simpleza y sofisticación. El color claro ilumina la piel y aporta un efecto visual delicado, ideal para quienes buscan un look prolijo y moderno.

Este tipo de bikini resulta perfecto para mujeres de más de 35 años porque no pasa de moda, estiliza la silueta y se adapta a distintos estilos. Combinado con accesorios mínimos y el cabello al natural, transmite una elegancia relajada que funciona tanto en la playa como en un beach club.

Bikini verde, un color vivo pero formal

Para quienes prefieren un look más definido, Zaira Nara eligió una bikini verde vibrante con bordes negros. Este contraste aporta estructura al diseño y ayuda a delimitar la silueta, un detalle clave para lograr un efecto visual más armónico.

El verde es uno de los colores protagonistas del verano y, combinado con ribetes oscuros, adquiere una impronta urbana y sofisticada. Es una opción ideal para mujeres que buscan comodidad sin resignar estilo, ya que ofrece mejor sujeción y un aire moderno que se aleja de lo infantil.

Un bikini con estética romántica y moderna

Cerrando el podio, el bikini liso en tono violeta lavender se posiciona como una de las apuestas más delicadas de Zaira Nara. Este color, suave pero con personalidad, favorece a todo tipo de pieles y transmite una sensación de calma y frescura.

Sin estampas ni adornos, el protagonismo recae en el color y en la textura de la tela, que suele tener un leve brillo o efecto rib. Esta elección de Zaira Nara es ideal para mujeres de más de 35 años que buscan un look femenino, actual y elegante, sin caer en excesos.