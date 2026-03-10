Adiós a las zapatillas "tradicionales": Juli Poggio revivió una moda boom de los 2000

Juli Poggio siempre deslumbra y logra captar la atención de sus millones de seguidores. En esta oportunidad, la bailarina mostró su look protagonizado por unas zapatillas que reviven la moda de los 2000. Como era de esperarse, cosechó una lluvia de "likes" y halagos por parte de los usuarios.

El look dosmilero de Juli Poggio que marca tendencia

Juli Poggio volvió a marcar tendencia con uno de sus looks más fieles a la estética que la caracteriza. Amante del estilo dosmilero, la artista compartió en sus redes sociales un posteo donde dejó en claro que las zapatillas Y2K regresaron con fuerza y se posicionan como una de las apuestas más llamativas del momento.

En esta oportunidad, Juli Poggio eligió zapatillas negras de caña alta con cordones blancos, un modelo icónico que remite directamente a la moda de los años 2000. El diseño, que se destaca por su silueta alargada y su impronta urbana, se convirtió en el gran protagonista del outfit y marca una alternativa a las clásicas sneakers deportivas.

Para completar el look, la joven apostó por un conjunto total black compuesto por un top ajustado de breteles con detalle de encaje y shorts mini de tiro bajo, dos prendas que refuerzan aún más la estética vintage. Como accesorios, sumó gafas de sol negras y una cartera pequeña con un charm colgante que aportó un guiño lúdico al estilismo.

En el collage compuesto por varias imágenes sacadas en el mismo momento se puede ver a Juli Poggio posando tanto en la calle como frente al espejo de un ascensor, mostrando así el look desde distintos ángulos. Con el cabello recogido con un mechón suelto y un maquillaje natural, dejó que las prendas y el calzado se lleven todas las miradas.

Zapatillas Y2K, las elegidas de Juli Poggio para un look de alto impacto

Esta apuesta fashion deslumbró, sin dudas, por las zapatillas de caña alta con estética dosmilera que lleva la modelo. Las mismas se posicionan nuevamente en el radar de la moda gracias al revival Y2K que domina el street style y las redes sociales. Asimismo, este tipo de calzado se caracteriza por su espíritu rebelde y urbano, y suele combinarse con prendas mini, denim o conjuntos deportivos.

Una de las claves para llevar esta tendencia es equilibrar lo informal del calzado con prendas ajustadas o minimalistas, como hizo Juli Poggio con su conjunto total black. También pueden sumarse camperas oversized, faldas cortas o jeans de tiro bajo para reforzar la estética retro que la caracteriza. Si bien la ex Gran Hermano suele adoptar este tipo de ítems, ya que se alinean con su estilo, la elección de estas zapatillas causó revuelo en redes sociales.

Muchos de sus seguidores no dudaron en dejar sus corazoncitos en la publicación y recordar que son las mismas que solía usar el personaje de Antonella, interpretado por Brenda Asnicar, en Patito Feo. Esto quiere decir que este calzado volvió a instalarse como un guiño directo a la estética dosmilera, que marcó a toda una generación y que hoy regresa con fuerza al street style.

De esta manera, Juli Poggio le dijo adiós a las zapatillas "tradicionales" y revivió una moda boom de los 2000, que mezcla nostalgia, cultura pop y diseño. En este sentido, volvió a demostrar que el espíritu retro sigue más vigente que nunca y que es parte de su sello personal.