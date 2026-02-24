Juli Poggio se coronó como la reina del Y2K con un look inspo de Britney Spears

Juli Poggio es una de las modelos más seguidas de las redes sociales. Su carisma y jugado estilo sensual para vestirse la llevaron a ser una it girl en la moda y en la televisión argentina. Es por eso que sus seguidores no dudan en seguir el estilo fashionista que impone en todo momento. Durante el lunes 23 de febrero, despidió a su hermana Lolo en el estudio de Gran Hermano, y llamó la atención de los expertos fashionistas al marcar un look a lo Britney Spears que enamoró a los fanáticos del Y2K.

Britney Spears es una de las cantantes más icónicas de los años 2000. Su estilo en la moda quedó tan marcado en las generaciones, que los fanáticos fashionistas no dudan en seguir aún en la actualidad. Los pantalones tiro bajo, los cinturones de gran tamaño y accesorios llamativos fueron solo algunos de los detalles que la caracterizaban. Juli Poggio descubrió su propio estilo fashionista, inspirándose en esa artista épica de la Y2K era, y volvió a demostrar cómo es imitar sus look en la actualidad.

Para su regreso al estudio de Gran Hermano, llegó con un look digno de los 2000, que tenía como centro de miradas un top, con estilo de corset, de estampado de cebra verde fluo. Unos tirantes sujetaban un pantalón de jean tiro bajo, de corte Oxford, que hacía que sus tacos en punta plateados llamaran la atención. Para cerrarlo, al mejor Britney inspo, lo acompañó con pulseras de gran tamaño y diferentes colores, que marcaban esa búsqueda savage. Su cabello tenía unas trenzas pequeñas en el flequillo, y se dio el lujo de modernizarlo con pequeños strass alrededor de sus ojos.

El reencuentro con Romina Uhrig, tras los rumores del fin de la amistad

Durante los últimos meses, y tras el escandaloso video del jacuzzi, se dijo en diversas redes sociales que el fin de la amistad habría llegado a Romina Uhrig y Juli Poggio. Si bien ambas aseguraban que no, se notaba que había una cierta distancia que mantenían en el ámbito público. Sin embargo, Gran Hermano Generación Dorada llegó, y con eso el reencuentro de muchas ediciones anteriores. Ambas compañeras del 2022 fueron vistas en primera fila, junto a Daniela Celis, dejando en claro que el trío de amigas seguía unido, a pesar de las polémicas.

Para la gran ocasión donde ella volvió al estudio, y despidió a su hermana quien ingresaba a la casa, Juli Poggio demostró ser una it girl, 100% hija fashionista de Britney Spears. Para la ocasión, lució un look inspirado en el estilo savage y Y2K de la cantante, dejando en claro que su amor por la sensualidad y comodidad seguía presente. Los expertos en la moda y seguidores de la modelo dejaron sus halagos en el posteo de Instagram y siguieron los consejos de las tendencias que la influencer dejó.

