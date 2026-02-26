Santiago del Moro le respondió a Julieta Poggio tras asegurar que el casting de Gran Hermano Generación Dorada fue un "acomodo"

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero, y con eso volvieron a aparecer las diversas críticas y comentarios a su alrededor. Entre algunas de ellas, muchos usuarios aseguraron que el casting fue armado "por acomodo", y que ninguno de los participantes habían intentado ganarse su lugar en la gran casa. Si bien muchos creyeron que se quedaría así, las acusaciones llegaron hasta las celebridades más cercanas. Santiago del Moro y Julieta Poggio fueron protagonistas de un cruce al respecto, y dejaron en claro cómo fue la elección de personajes.

Santiago del Moro, Juli Poggio

Julieta Poggio aseguró que el casting de Gran Hermano generación Dorada fue por "acomodo"

Los participantes de Gran Hermano Generación Dorada se caracterizan por ser celebridades de las redes sociales o la televisión argentina. Sin embargo, esto siguió provocando comentarios alrededor del casting y de un supuesto "acomodo" en los elegidos como nuevos jugadores. Las críticas llegaron hasta un vivo de Julieta Poggio, una de las finalistas más conocidas y modelo que aún sigue siendo parte del panel del programa. Cansada de los mismos, aseguró que así funcionaba esta edición.

“Se llama Edición Dorada porque, claramente, todos están acomodados. Básicamente, a la gente la llamaron, no hicieron casting como en las otras ediciones, así que cerramos la boquita”, disparó, sobre todo ante las críticas de la entrada de su hermana Lolo. Estos mismos llegaron a los oídos de Santiago del Moro, conductor del programa, y él no dudó en responder tajante sobre aquella afirmación, desatando un cruce con los comentarios.

La respuesta de Santiago del Moro a las acusaciones

En su programa radial, Santiago del Moro enfrentó las afirmaciones de un casting acomodado en la edición Generación Dorada, y se alejó de los dichos de Julieta Poggio. “Toda la gente que está, o llegó porque la llamaron para hacer un casting, o porque fue al casting abierto, o porque se anotó en la página. Estaba toda la posibilidad al alcance de la mano y adentro hay gente que pasó por todas las instancias”, explicó. De esta manera, expuso que las únicas dos participantes que fueron llamadas al respecto fueron Lolo Poggio y Divina Gloria.

Juli Poggio, Santiago del Moro, Lolo Poggio

De esta manera, Santiago del Moro y Julieta Poggio dejaron en claro cómo fue la elección de los participantes para esta edición dorada de Gran Hermano. Las polémicas alrededor del reality comenzaron a aparecer, al igual que los problemas entre los jugadores dentro de la casa. Tras dos días llenos de emoción por la entrada de las celebridades, el juego dio su comienzo con peleas, abandonos y una tensa primera gala de nominación.

A.E