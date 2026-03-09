Ni corset ni top de lentejuelas: Juli Poggio impone tendencia con su body chain metálico en el concierto de Tini Stoessel

Julieta Poggio, dijo presente en el concierto que Tini Stoessel brindó este fin de semana en el marco de su gira Futttura Tour en el Jockey Club de Paraguay. La ex Gran Hermano no quiso perderse uno de los shows más esperados del pop latino y llegó con un estilismo que se robó todas las miradas.

Juli Poggio y Tini Stoessel

Inspirada en la estética futurista del espectáculo, Juli Poggio apostó por un look cargado de brillos y referencias a la moda de los años 2000. Con una combinación moderna, la influencer demostró su afinidad con las tendencias Y2K y su habilidad para reinterpretarlas con un aire actual.

El body chain metálico, la mejor apuesta de la influencer

La pieza protagonista del outfit de Juli Poggio fue un llamativo body chain metalizado compuesto por cadenas y discos plateados que formaban una estructura tipo red sobre el torso. El diseño, con transparencias y múltiples brillos, evocó el glamour futurista que caracterizó a las estrellas pop de principios de milenio y que hoy vuelve con fuerza.

El impresionante estilismo de Juli Poggio

Este tipo de prenda, que se aleja de los clásicos corsets o tops de lentejuelas que suelen verse en conciertos, aportó una estética audaz y moderna. El entramado metálico se convirtió en el foco del look y reforzó el espíritu tecnológico y pop que también define la propuesta visual del show de Tini.

Accesorios para completar el look

Para equilibrar el protagonismo del body chain, Juli Poggio eligió un jean azul tiro bajo, una prenda icónica de los años 90 y 2000 que volvió con fuerza en las tendencias actuales. Este denim relajado aportó un contraste perfecto frente al brillo del top metálico.

Juli Poggio en el concierto de Tini Stoessel

Los accesorios también jugaron un rol clave en el estilismo. La influencer sumó anteojos futuristas, guantes metálicos tipo red y hebillas brillantes en el cabello, además de una cartera confeccionada en malla con detalles metálicos que combinaba con los guantes. Para completar el conjunto, Juli Poggio utilizó botas negras con plataformas y tachas que aportaron un guiño rockero al outfit.