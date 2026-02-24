Así es la casa de Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio que entró a Gran Hermano: diseñada para las redes sociales y salida de Pinterest

Lolo Poggio es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Su nombre causó sorpresa en las redes sociales ya que hasta el momento no se la había mencionado como posible concursante. Al igual que su hermana Juli Poggio, la joven de 19 años trabaja con diversas marcas, crea contenido en TikTok e Instagram, y es una de las nuevas referentes de estilo.

Trendy, amplia y luminosa: Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio, mostró su moderna casa

En varias publicaciones, Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio y actual participante de Gran Hermano Generación Dorada, deja ver su casa y la decoración que llevan sus rincones favoritos. La misma refleja a la perfección su impronta joven, femenina y súper trendy.

En las imágenes que suele compartir en redes, se aprecia un hogar de líneas modernas, con predominio de paredes blancas y una base neutra que amplía visualmente los espacios. La luz natural es protagonista: grandes ventanales y ambientes despejados generan una sensación de amplitud y frescura.

Lolo Poggio

El living combina minimalismo y calidez. Tal como se puede observar en la postal de Lolo Poggio, este ambiente posee sofás en tonos claros decorado con mantas tejidas y almohadones texturados de estilo boho chic. El piso es de madera, lo que aporta ese equilibrio entre lo moderno y lo acogedor, y contrasta muy bien con el techo y las paredes pintados de blanco.

Entre los objetos deco que se destacan en este sitio, se encuentran los espejos con marcos plateados y dos elementos al tono en forma de hojas. Estos detalles, que parecen sacados de Pinterest, refuerzan una estética delicada y armónica. Además, Lolo Poggio mostró que el pasillo hacia las habitaciones también posee su propia impronta atemporal y sofisticada.

Las paredes están pintadas en tonos cálidos, entre beige y visón, mientras que las puertas son blancas. En una de ellas se destacan tres cuadrados decorativos cuadrados con diseños geométricos calados que aportan textura y un guiño original sin recargar el espacio. La disposición vertical de estas piezas genera un efecto armónico y ordenado que no pasa desapercibido.

Lolo Poggio

La habitación "instagrameable" y con el gris como protagonista de Lolo Poggio

En su habitación, Lolo Poggio eligió un estilo soft y femenino donde el gris toma protagonismo en paredes, cortinas y ropa de cama. Su decoración está basada en láminas con frases y dibujos en negro, muy en sintonía con las tendencias deco que abundan en redes sociales. Las fundas claras de los almohadones y el techo blanco completan este lugar, ideal para el descanso y para crear contenido.

Lolo Poggio

La habitación también posee amplios ventanales, elementos como pequeños cuadros blancos, un aire acondicionado y una cortina con lunares. Todo parece pensado para que cada rincón sea “instagrameable”: orden visual, paleta coherente y pequeños objetos decorativos estratégicamente ubicados.

El resultado es un cuarto actual, luminoso y alineado con el universo aesthetic que domina el mundo digital, donde lo minimalista convive con las últimas tendencias. En resumen, así es la casa de Lolo Poggio, la hermana de Juli Poggio que entró a Gran Hermano: diseñada para las redes sociales, salida de Pinterest y pensada al detalle.