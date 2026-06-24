El look athleisure de lujo de Tini Stoessel con el que dio cátedra de cómo lucir prendas superpuestas

En los últimos años, Tini Stoessel dio un giro inesperado a su estilo personal. De hecho, este cambio se ve reflejado en los looks que elige para sus presentaciones en vivo. En esta oportunidad, la artista se mostró recorriendo las calles de Estados Unidos con un outfit que sigue una de las tendencias favoritas del momento y cosechó una lluvia de corazones por parte de sus seguidores.

Tini Stoessel apostó a la tendencia que domina el street style

Tini Stoessel volvió a convertirse en referente de estilo con un look que resume a la perfección una de las tendencias más fuertes de la moda actual: el athleisure de lujo. La cantante compartió una imagen en la que se la ve luciendo un outfit deportivo, urbano y sofisticado al mismo tiempo, demostrando que la comodidad y el glamour pueden convivir en una misma propuesta.

Dueña de un nuevo estilo que causa furor entre sus millones de seguidores, eligió para esta ocasión una combinación de prendas deportivas intervenidas con guiños fashionistas que elevaron el conjunto a otro nivel. En las calles de Estados Unidos, donde se aprecia un entorno rodeado de vegetación y arquitectura moderna, Tini Stoessel posó con actitud relajada y divertida que no pasó desapercibida.

Tini Stoessel

El estilismo de Tini Stoessel tuvo como protagonista una paleta monocromática en blanco y negro, una fórmula infalible que aporta elegancia incluso a los looks más casuales. Tal como se puede ver en la postal que subió a su cuenta de Instagram, la intérprete de Cupido llevó un top deportivo negro de escote pronunciado y breteles anchos, una prenda clásica del universo fitness que funcionó como base del look.

Por encima sumó una pieza blanca de mangas largas confeccionada en tejido elástico y liviano. El detalle diferencial estuvo en la manera de llevarla: anudada y cruzada sobre el busto, dejando los hombros al descubierto y generando un interesante juego de volúmenes. Esta superposición aportó dimensión visual y convirtió una prenda funcional en un elemento de moda.

Tini Stoessel completó su vestimenta con leggings negros de tiro alto, que estilizaron la figura y reforzaron el espíritu deportivo del conjunto. El resultado fue una combinación equilibrada entre sensualidad, comodidad y sofisticación urbana, características que definen su nueva estética.

El look athleisure de lujo de Tini Stoessel con el que dio cátedra de cómo lucir prendas superpuestas

Cabe destacar que la superposición de prendas se consolidó como uno de los recursos estilísticos más utilizados por celebridades, influencers y firmas de moda durante las últimas temporadas. Lejos de limitarse a los meses más fríos, esta tendencia también se adaptó a los looks de entretiempo y verano mediante tops, camisetas livianas, mangas desmontables y prendas deportivas reinterpretadas.

Su clave es crear profundidad visual, jugar con diferentes texturas y construir estilismos que parezcan espontáneos pero cuidadosamente pensados. En el caso de Tini Stoessel, ella adopta esta corriente con una propuesta moderna que mezcla elementos deportivos con detalles sofisticados.

La cartera de lujo que elevó el look athleisure de Tini Stoessel

El athleisure continúa ganando terreno dentro de la industria de la moda y se combina con accesorios de lujo para darle una identidad fashionista. En su look, Tini Stoessel sumó una exclusiva cartera negra de Prada que llevó en el brazo. El modelo, confeccionado en cuero negro de acabado brillante y estructura flexible, pertenece a una de las líneas más emblemáticas de la firma italiana.

Con el clásico logo triangular metálico de la maison en el frente, el diseño aportó elegancia y generó un atractivo contraste con las prendas deportivas. Asimismo, llevó una vincha negra, que mantuvo su cabello recogido hacia atrás, y pequeños aros brillantes que aportaron luminosidad sin competir con el resto del conjunto.

De esta manera, el look athleisure de lujo de Tini Stoessel con el que dio cátedra de cómo lucir prendas superpuestas deslumbró a sus millones de fanáticos y confirmó que sabe cómo lograr una propuesta actual, versátil y alineada con las tendencias del momento.