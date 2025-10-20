Pamela David y su hija Lola, brillan en la pasarela de la gran gala de revista CARAS

Este lunes se celebró una nueva edición de la gala de revista CARAS. En esta ocasión, la misma estuvo centrada en el Día de la madre con una experiencia River. Esto llevó a que muchas estrellas del país desfilaran en la pasarela con sus hijos e hijas. Una de las que más se destacó fue, sin dudas, Pamela David, que brilló con la pequeña Lola, de 13 años.

El look de Pamela David y su hija Lola en la gala de revista CARAS

Pamela David desfiló una espectacular creación de Adot Pinheiro. Se trató de un vestido con estilo sirena en color verde agua y escote en V, acompañado por un gran lazo de raso en la cintura que le aportó volumen y movimiento a la prenda. El diseño, con líneas simples pero muy favorecedoras, realzó su figura y confirmó su posición como una de las mujeres más elegantes del evento.

Su hija Lola, de 13 años, también siguió un camino similar a ella. Compartiendo diseñador, la pequeña lució un vestido plateado con transparencias y bordados florales, una pieza de inspiración romántica que combinó delicadeza y glamour. Con el cabello suelto y un maquillaje natural, la joven completó un look moderno y sofisticado, a la altura de las grandes alfombras rojas.

Pamela David y Lola

Madre e hija demostraron que el estilo también se hereda: juntas, irradiaron elegancia y complicidad en una de las tardes más esperadas del año, celebradas en el restaurant La Banda, ubicado en el Monumental de River Plate.

Pamela David y Lola

La relación de Pamela David con su hija, Lola

El excelente vínculo entre Pamela David y su hija Lola es palpable, tanto arriba de la pasarela como fuera de ella. Sin ir más lejos, la propia conductora se refirió a la niña, la manera en la que se relaciona y lo que pretende enseñarle.

“La veo a Lola y me hace acordar mucho a mí, hace cosas similares. A la vez quiero que trace su propio camino y sea feliz”, dijo. Luego añadió que si bien es “muy de su papá“, también es “re amorosa” con ella. “A mis hijos les inculco la felicidad”, concluyó.

Es importante destacar que Pamela David ha compartido con CARAS los momentos más importantes de su vida, desde su carrera, su boda con Daniel Vila, el nacimiento de Lola y el crecimiento de Felipe.

Pamela David y Lola

Este lunes, Pamela David y Lola volvieron a demostrar que la elegancia no pasa de moda. Con sus looks coordinados y su complicidad madre e hija, se convirtieron en una de las duplas más admiradas de la gala del Día de la Madre de Revista CARAS.

AM