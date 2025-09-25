Agustín Neglia y Mariana Rojas revelan todos los detalles de su casamiento: fiesta en la Riviera Maya y luna de miel alrededor del mundo

Con el amanecer de fondo, arriba de los globos aerostáticos, en Cappadocia, Turquía, Agustín Neglia, el conductor de Modo Selfie, dio el paso formal de proponerle matrimonio a Mariana Rojas, su novia de hace cuatro años. ¿Ella se lo esperó? Fue una sorpresa, incluso para él, al ver su rostro emocionado y confundido al mismo tiempo. La realidad era que el compromiso se había convertido en una consagración de lo que venían viviendo desde hacía un tiempo, pero se volvió el evento más especial para ellos y sus seres queridos.

“El casamiento surgió un poco en broma, cuando estábamos navegando en Bahamas con unos amigos. Me dicen ‘Ustedes se podrían casar el año que viene en Capri, todos juntos arriba de un barco’. Nos pareció un montón, pero ahí se empezó a hablar”, reveló el influencer de viajes, en exclusiva con CARAS. Su relación continuó, con esa eterna luna de miel que ambos habían formado y con el compromiso de seguir juntos desde el día en que se conocieron. Sin embargo, Agustín sorprendió a Mariana y una nueva aventura arrancó en sus vidas.

Lo primero que supieron al momento de hablar de una fiesta de casamiento era que debían estar rodeados de todas aquellas personas que los acompañaron desde el principio, y que muchos de ellos fueron la clave para que su relación creciera. Sus amigos alrededor del mundo se encontrarían con su familia de la Argentina, y aquellos colegas que aún se mantenían en su país natal. Esta fue la primera razón por la que eligieron Riviera Maya, uno de los lugares turísticos paradisíacos y relajantes de México; y como centro del festejo, el hotel Palladium, rodeado de hermosas playas y una selva tropical que los conecta con la naturaleza.

“Tenemos amigos en todo el mundo, entonces era una responsabilidad elegir un destino al que todos estén casi obligados a ir. Palladium nos parecía un lugar que juntaba todas nuestras características: tranquilo, relajante y muy de la naturaleza”, explicó Agustín Neglia a CARAS. De esta manera, reveló que cada uno de los invitados ya tenían preparados sus boletos para llegar al lugar, y vivir unas vacaciones épicas, mientras presenciaban el gran evento. “La idea es dejar de lado las preocupaciones y estar energéticamente todos alineados. Cada uno tiene un calendario bastante lindo. Si bien todos se hospedan en el hotel, lo hace de manera diferente. Van a ser unas vacaciones para los invitados”, agregó Mariana Rojas.

El lugar les dio la posibilidad de personalizar el evento a su parecer, desde la elección de las fechas hasta la decoración del lugar. Agustín y Mariana no dejan detalle sin observar, y lo primero que pensaron fue en cuál sería el día perfecto para que todos estuvieran presentes. En realidad, Neglia lo sabía desde un principio, y ni siquiera fue tema de debate. “La boda es el 31 de octubre, Halloween, el día de los muertos y el cumpleaños de mi papá”, reveló Mariana. En cuanto comenzaron las reuniones con Palladium, Agustín admitió su sueño de querer casarse ese día, casi sin darse cuenta de que era un día especial para su suegro. Al notarlo junto con la modelo, ambos fueron a contarlo a la familia, y la alegría del papá de Mariana fue notoria, sentenciando ese día como uno de los más importantes para ellos.

La elección de las fechas los ayudó a definir algunas de las temáticas que se tocarán en el festejo. Para el 25 de octubre, ya se encontrarán disfrutando y preparándose para el primer día especial: la fiesta de blanco, el 29. El 30 de octubre tendrán un ritual de las intenciones, oficiada por un maya chamán, que unirá su amor a través de pedidos hacia el fuego. Finalmente, el 31, en el atardecer, debajo de una pérgola y rodeados de naturaleza, será la ceremonia tan esperada y la gran fiesta que durará hasta media noche.

“El dress code va a ser colores pasteles o terrenales, y después camisas del día de los muertos para todos; algo que pensó Mariana y nos encantó. Van a hablar los testigos y el padrino de ella, y la pista va a tener luces para que todos bailemos y nos divirtamos”, contó el influencer y conductor. Un equipo de fotógrafos y filmmakers profesionales argentinos se unirán a esta travesía, captando los mejores momentos de su casamiento, y el espectacular vestido que Mariana Rojas viene diseñando de la mano de un reconocido couturier.

“Ya sabía con quién me lo iba a hacer, porque me gusta mucho la moda y Gabriel Lage es el diseñador Nº1 de la Argentina”, aseguró la modelo a CARAS. En su primera reunión, ella expresó todos sus conocimientos fashionistas y desplegó sus deseos en palabras, mientras que el couturier la dibujaba en su atril y escuchaba atento. Boda en la playa, comodidad, tendencias, ¿cómo es posible fusionar todo eso? Lage dio vuelta el atril con el boceto, y ella supo que había elegido al correcto. Con una parte superior de corset, telas importadas, pero lo suficientemente holgado y cómodo para la gran ceremonia en México, durante los últimos seis meses Rojas vio cómo se iba construyendo el vestido de sus sueños, con el apoyo y la emoción de Agustín incentivándola a crear, y acompañada de sus amigas más cercanas y su mamá.

Entre los padrinos de la ceremonia se encuentran amigos de Milán, Estambul, Mendoza y Mar del Plata, que los acompañaron desde el comienzo de la relación o incluso antes de ello. Muchos de los cercanos a Agustín Neglia celebraron con él al momento de comprometerse, mientras que las amigas de Mariana Rojas fueron claves para que la relación comenzara, allá por enero del 2021. Es por eso por lo que su casamiento no solo se volvió un momento especial para ellos, sino para todos los testigos de su amor, incluso su “hijo mayor” Milo.

“El real testigo es Milo, que fue el único que realmente vivió todo. En nuestra primera cita, en un café de Mar del Plata, Agus llegó con el perro. Así lo conocí”, reveló Mariana. Sin embargo, el peludo compañero de la pareja no podrá viajar hasta México, al igual que algunos de los familiares de ellos. Es por eso por lo que, en la Argentina, vivirán el civil, de la misma manera íntima y cercana. El 4 de octubre se reunirán todos en la estancia Santa Isabel, al lado de una hermosa bodega, en Mar del Plata. Seguido a esto, viajarán a Riviera Maya, donde los espera la gran ceremonia.

“La luna de miel va a ser automáticamente en cuanto termine el casamiento”, contó el influencer de viajes. Decidieron ir a un lugar donde puedan descansar y disfrutar de su nueva vida de casados. Es por eso por lo que eligieron Tulum, también en México, y entre el lujo de playas paradisíacas. Sin embargo, si hay algo que ellos tienen como lema en su relación, es que todos los días pueden ser luna de miel, al igual que todos sus viajes. “Al tener eso de siempre viajar, ya estamos planeando el siguiente. Vivimos en una luna de miel, es la realidad”, confirmó la modelo. Es así como su aventura no termina en Tulum, y continúa con ideas de esquiar en Francia, durante el verano argentino, y disfrutar de la caída de los cerezos en Japón, cerrando su casamiento en abril y frente a una romántica escena. Agustín Neglia y Mariana Rojas oficializarán su promesa de amor, que comenzó con solo conocerse por redes sociales. Con toda su vida por delante, comparten sueños y proyectos de varios años en el futuro, construyendo su historia juntos.

