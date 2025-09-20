Así fue el casamiento de Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea y Ana Laura Merlo

Este sábado, Sergio Goycochea compartió las imágenes de una de las fibras familiares más íntimas: el casamiento de Bautista, su hijo menor. El comentarista deportivo se sintió más que orgulloso y lleno de nostalgia por este nuevo camino que ha decidido emprender el más chico del clan. Así lo manifestó en un emotivo posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram donde compartió unas sentidas palabras para los recién casados, dejando un destello del camino que trazó para sus herederos.

Sergio Goycochea y Bautista | Instagram

El casamiento de Bautista, el hijo menor de Sergio Goycochea

Sergio Goycochea tiene tres hijos junto a Ana Laura Merlo, su compañera de toda la vida: Juan Cruz, Paloma y Bautista. Con el avance del tiempo, cada uno de ellos fue desplegando sus alas dejando atrás el nido de sus padres. En esta oportunidad, el hijo menor del exarquero de la Selección Nacional decidió apostar de lleno al amor y sellar su romance con Sol a través de la unión civil.

Todo quedó registrado en la famosa red social de la camarita donde el célebre periodista rompió su feed lleno de publicaciones laborales para abrirle paso a unas postales llenas de significado: Bautista y Sol saliendo del despacho del juez de familia con libreta en mano: “Nací en una familia y formé una familia”, comenzó escribiendo en la famosa aplicación de la camarita. Acto seguido, exclamó: “Ayer Sol y Bauti decidieron continuar apostando por este camino. ¡Felicidades, los amo!”.

El segundo hijo varón de Goycochea nada tiene que ver con los medios de comunicación. De profesión economista, vive su vida alejado de la popularidad que logró forjar su padre durante su trayectoria como futbolista. Sin embargo, Goyco, como es apodado cariñosamente el comentarista, aprovecha la trascendencia de estos eventos familiares para abrir la ventana de su intimidad y mostrar con orgullo el camino que están recorriendo sus hijos, en este caso, el menor.

Casamiento de Bautista Goycochea | Instagram

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar: la comunidad virtual felicitó a los recién casados dejándoles palabras de cariño y hasta bendiciones en esta nueva etapa que comienza. Asimismo, uno de los comentarios que no pasó desapercibido fue el de Giannina Maradona quien escribió contundente pero amorosa: “Los amo”. Este mensaje refleja la unión entre los descendientes del actual conductor de la TV Pública y de la hija del fallecido campeón del mundo, Diego Maradona.

Cabe destacar que Bautista es el más parecido a él. Así lo confesó el propio comunicador cuando celebró su cumpleaños: “¡Todo el mundo dice que somos iguales, que no puede ser que seamos tan parecidos! ¡Hasta mamá dice que es vivir con 2 goyquitos porque hasta de carácter somos idénticos!”, dijo en aquel momento.

Sol y Bautista saliendo del Registro Civil | Instagram

De esta manera, Sergio Goycochea reafirma su entrega plena por la familia que empezó a construir hace más de tres décadas al lado de Ana Laura Merlo. Sobre todo, ahora que el menor del clan comenzó a trazar su propio destino siguiendo el ejemplo que le marcó su padre: la “familia ante todo”.

NB