Agustina Cherri sigue compartiendo recuerdos del cumpleaños de Muna Pauls y las postales de la inolvidable noche.

Después de compartir el look de Alba, su hija mayor con Tomás Vera, la actriz subió una foto con el integrante de la familia que faltaba: Bono.

ueBono, el hijo de Agustina Cherri

El pequeño es el segundo hijo con Tomás y la ex Chiquititas no suele difundir muchos post de él. "Aunque se durmió tempranito, él también estuvo en el cumpleaños de 15 de su hermana mayor. Te amo Bono", expresó Agustina Cherri en su Instagram donde mostró el look del niño. El pequeño lució una camisa blanca y un cardigan color gris.

Las fotos inéditas de la fiesta Muna Pauls que compartió Agustina Cherri

Muna Pauls celebró la mega fiesta en el salón Jano's Eventos bajo la organización de Plan B, la empresa de Claudia Villafañe.

Después de esa soñada fiesta, Agustina Cherri siguió sumando recuerdos de la noche en la que no faltaron los invitados famosos.

Benjamín Agüero y Luciano Pereyra fueron los protagonistas de la noche de Muna Pauls, al igual que Fabiana Cantilo y la familia Maradona con Dalma y Gianinna.