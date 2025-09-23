Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez y su alegría es inmensa. Tras el nacimiento de Alaia, el futbolista de la Selección argentina y su pareja compartieron una tiernas sesión de fotos en las redes sociales. Además, dieron detalles del parto: "18 horas de sufrimiento".
Las tiernas fotos de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova
Alexis Mac Allister y Ailén Cova sorprendieron a sus seguidores y presentaron a Alaia en las redes sociales. La beba, que nació este lunes, posó junto a sus papás en una tierna sesión de fotos, de la que también participó la mascota de la familia.
A través de sus perfiles de Instagram, la pareja publicó las primeras imágenes de Alaia y recibieron miles de saludos de sus fanáticos. Además, el jugador de la Selección argentina aprovechó la presentación de la nena para dedicarle unas emotivas palabras a su novia, donde destacó su esfuerzo durante el parto.
"Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO", escribó Alexis Mac Allister tras compartir el primer álbum de fotos familiar de la pequeña.
De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de amor para la pareja y la pequeña de tan sólo un día de vida. Entre los comentarios, se destacó el de Leandro Paredes, compañero de la Selección argentina de Alexis, que felicitó a toda la familia.