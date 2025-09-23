Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez y su alegría es inmensa. Tras el nacimiento de Alaia, el futbolista de la Selección argentina y su pareja compartieron una tiernas sesión de fotos en las redes sociales. Además, dieron detalles del parto: "18 horas de sufrimiento".

Las tiernas fotos de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova sorprendieron a sus seguidores y presentaron a Alaia en las redes sociales. La beba, que nació este lunes, posó junto a sus papás en una tierna sesión de fotos, de la que también participó la mascota de la familia.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova presentaron a Alaia

A través de sus perfiles de Instagram, la pareja publicó las primeras imágenes de Alaia y recibieron miles de saludos de sus fanáticos. Además, el jugador de la Selección argentina aprovechó la presentación de la nena para dedicarle unas emotivas palabras a su novia, donde destacó su esfuerzo durante el parto.

Alexis Mac Allister, Ailén Cova y Alaia

Alaia Mac Allister

"Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas. Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO", escribó Alexis Mac Allister tras compartir el primer álbum de fotos familiar de la pequeña.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova

De inmediato, la publicación se llenó de mensajes de amor para la pareja y la pequeña de tan sólo un día de vida. Entre los comentarios, se destacó el de Leandro Paredes, compañero de la Selección argentina de Alexis, que felicitó a toda la familia.