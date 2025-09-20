El insólito cambio estético que un director de cine le pidió a Peter Lanzani: "Dije que no"

Peter Lanzani es uno de los actores más queridos en el ambiente artístico. Su estilo único y su versatilidad lo han consagrado como uno de los actores más taquilleros de los últimos años. Su imagen es símbolo de rebeldía y resistencia a un sistema que prioriza la figura hegemónica del hombre para convertirlo en un galán de telenovelas.

Dueño de un estilo único, el dramaturgo se entrega en un cien por ciento a los personajes que decide caracterizar. Sin embargo, hay pedidos a los que no está dispuesto a negociar.

Peter Lanzani contó el insólito pedido que le hicieron sobre su estética

Peter Lanzani afronta su carrera artística con total libertad. Lejos de los prejuicios mediáticos y modas culturales, el artista hizo de su imagen una marca registrada. No obstante, algunos papeles lo llevan a ajustar su estética para lograr una caracterización única. Pero no siempre está dispuesto a ceder.

Fue en el programa de streaming Terapia Picante en el que el intérprete recordó una alocada petición que le realizó un reconocido director de cine a la hora de comenzar el rodaje. Al parecer, Luis Ortega le habría sugerido quitarse la mácula que tiene en su mejilla izquierda. “Me lo preguntaron. Dije: ‘No, ¿cómo me vas a sacar un lunar?’, Una verruguita o algo, digo, ‘bueno, dale, no sé. Lo volamos’. Un lunar, no”. Acto seguido, argumentó que ese es su sello característico: “Mucha gente me reconoce por el lunar".

En aquella oportunidad, señaló: “Me lo taparon un poco, me lo quisieron tapar como para que no sea... No sé qué quiso hacer Luis, para que no sea tan yo”. Risueño aseguró que se salió con la suya y sólo fue un poco maquillado para que no se note tanto.

Asimismo, destacó que “el look ayuda a armar el personaje”: “Te coloca en otro lugar. O sea, yo tenía el pelo largo hace poco. Cuando te cortás el pelo, ya te cambia un poco la postura, todo. Entonces, eso ayuda bastante”. En esta línea, admitió que varios productores le pidieron en más de una ocasión que se lo quite, pero él sostuvo con firmeza su decisión de dejarlo como su marca registrada.

En contraposición con el imaginario colectivo, el ex Casi Ángeles sostuvo que no siempre los estilos no van con sus gustos personales: “A veces aparezco con cada cosa rara, bigotes y cosas raras, pelo largo, con cortes raros y maneras de peinarlo rarísimo, buscando a un personaje. Y bueno... El look ayuda a buscarlo, cien por ciento”.

Si bien Peter Lanzani es un actor que está totalmente comprometido cada vez que encabeza un nuevo proyecto y entiende que la apariencia es parte de su obra, también entiende que como artista tiene que dejar su huella. En este caso, se ve materializada en el lunar de su mejilla, el cual lo acompaña siempre no importa si está en el rol de villano, abogado, asesino, justiciero o cual sea el desafío escénico.

