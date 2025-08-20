Alberto Cormillot apuntó contra los productos para adelgazar que venden los famosos: “Es veneno”

En medio del furor de las “dietas rápidas” para bajar de peso, Alberto Cormillot lanzó una fuerte advertencia a los creadores de contenido que promueven la venta de productos naturales en redes sociales. El especialista en nutrición aseguró que detrás de estas prácticas de “marketing” lo que realmente se esconde es un negocio millonario.

Alberto Cormillot

La advertencia de Alberto Cormillot sobre los té que adelgazan mágicamente

Alberto Cormillot no se guardó absolutamente nada al hablar de los famosos tés y cápsulas que promocionan los influencers para adelgazar. El nutricionista explicó que, aunque parezcan productos inofensivos, algunos contienen ingredientes peligrosos. En particular hizo mayor hincapié en la planta sen, conocida mayormente por su capacidad de actuar como laxante, asegurando que puede ser perjudicial para la salud si se utiliza de manera prolongada.

“Es tóxico. Lo natural no significa que sea seguro, también lo natural puede ser veneno”, aseguró Cormillot. Subrayó el hecho de que publicitar estos productos en redes sociales sin ningún sustento científico es realmente un peligro para la salud pública.

Alberto Cormillot reveló cuál es el negocio que se esconde los productos “adelgazantes”

Cormillot no se guardó nada y apuntó contra la falta de controles adecuados en la venta de productos “naturales” en Argentina. Explicó que muchos comerciantes venden libremente por internet aprovechando los vacíos legales para evitar algún tipo de conflicto legal con organismos como la ANMAT

“Lo natural es un gran negocio. No hay soluciones mágicas contra la obesidad y la venta de estos productos lo único que hace es engañar a la gente” advirtió Alberto Cormillot. Finalizando su intervención envió un contundente mensaje a los creadores de contenido: “Es veneno, y lo peor es que se vende como si fuera saludable”