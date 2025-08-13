El doctor Alberto Cormillot es una de las eminencias del país en cuanto a todo lo que a nutrición se refiera. Con más de 60 años de recorrido en la medicina y décadas en la casa de millones de personas a través de sus incontables apariciones en medios y programas, propios o ajenos, se ha convertido en uno de esos referentes infalibles de la materia.

En Cuestión de Peso, el ya mítico programa que se emite por Canal 13, ha logrado combinar esas dos facetas tan marcadas de su carrera. Un ciclo que, además, le permitió llevar la respuesta a cientos de dudas que la gente tenía sobre su alimentación diaria y lo que comen y toman habitualmente. Tal como se pudo ver esta semana cuando aclaró cuántos fernet se pueden tomar en una dieta.

Alberto Cormillot explicó qué efectos tiene tomar fernet en una dieta

Todo comenzó cuando el Vikingo contó que cada viernes por la noche toma cuatro fernet. Eso llevó a que el programa desarrollara una sección específica para explicar las consecuencias y problemas que pueda tener eso. “¿Una sana costumbre?, esa es la pregunta que nos hacemos. Él dice ‘forma parte de mi rutina, cuatro fernet, los viernes a la noche’, después el lunes se sorprende en la balanza se sorprende”, planteó Mario Massaccesi.

Alberto Cormillot.

Estefanía Pasquini tomó la posta del debate y quiso contextualizar. Aseguró que las consecuencias de este hábito varían en cada persona. Dijo que para el participante puede ser un extra que se enmarca en todo lo que consume semana tras semana, mientras que para ella, por ejemplo, significaría un cambio drástico que, quizás, tendría las mismas cantidad de calorías que consume en un día entero.

Tras eso, y la aclaración del Vikingo de que lo toma con una gaseosa sin azúcar, el Doctor Cormillot tomó la palabra y reveló lo que todos se preguntaban. “Si la gaseosa es light, lo único que tenemos que tener en cuenta son las calorías de fernet (…) la medida legal de fernet son tres cucharadas soperas, unos 45 centímetros cúbicos. Lo que le agregue de gaseosa da lo mismo, porque es sin azúcar”, explicó.

Luego se puso un poco más técnico y continuó con su descargo. Aseguró que las bebidas blancas y el fernet tienen entre 40 y 45% del alcohol, es decir que las tres cucharadas soperas equivalen a 120 o 130 calorías por vaso. “Hasta ahora, el Vikingo se supone que consume 2500 calorías por día, en 18 mil calorías por semana”, cerró.

De esta manera, Alberto Cormillot explicó cuánto fernet se puede tomar estando en una dieta. A través de un cálculo, el nutricionista dejó claro las medidas que se deben tener en cuenta, siempre contextualizando, claro está, qué tan calórica es la dieta.